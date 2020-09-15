Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО України.
Найбільшу кількість нових випадків виявили: в Тернопільській області (390), Харківській області (307), Одеській області (306), Києві (285), Львівській області (186), Чернівецькій області (142), Івано-Франківській області (153), Київської області (118), Черкаській області (109), Запорізькій області (100).
За добу померли ще 53 людини. В цілому з початку спалаху в Україні від ускладнень COVID-19 померли 3264 людини.
Одужали за добу 1267 осіб. За весь час епідемії коронавірус в Україні подолали 70 810 пацієнтів.
Загалом в Україні зафіксовано 159 тисяч 702 випадки зараження COVID-19.
ОНОВЛЕНО:
Як розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, за минулу добу було проведено 47 621 тестування на коронавірус (з них 26 898 – методом ПЛР).
За даними МОЗ України, коронавірусну хворобу виявлено:
• Вінницька область – 4887 випадків;
• Волинська область – 6428 випадків;
• Дніпропетровська область – 3430 випадків;
• Донецька область – 2154 випадки;
• Житомирська область – 4470 випадків;
• Закарпатська область – 8756 випадків;
• Запорізька область – 2503 випадки;
• Івано-Франківська область – 11 510 випадків;
• Кіровоградська область – 929 випадків;
• м. Київ – 17 714 випадків;
• Київська область – 7079 випадків;
• Львівська область – 17 243 випадки;
• Луганська область – 620 випадків;
• Миколаївська область – 2114 випадків;
• Одеська область – 9993 випадки;
• Полтавська область – 1 253 випадки;
• Рівненська область – 10 635 випадків;
• Сумська область – 2553 випадки;
• Тернопільська область – 9624 випадки;
• Харківська область – 13 160 випадків;
• Херсонська область – 661 випадок;
• Хмельницька область – 4058 випадків;
• Чернівецька область – 12 394 випадки;
• Черкаська область – 2688 випадків;
• Чернігівська область – 2846 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Станом на ранок 15 вересня надійшло 3159 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 223 258 повідомлень про підозру на COVID-19.
- 14 вересня в Україні набуло чинності нове карантинне зонування, яке узгодили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
- Раніше Кабінет Міністрів у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації з коронавірусом COVID-19 продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно.
- Крім того, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про закриття кордонів України на в’їзд іноземцям до 28 вересня.