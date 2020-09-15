Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО України.

Найбільшу кількість нових випадків виявили: в Тернопільській області (390), Харківській області (307), Одеській області (306), Києві (285), Львівській області (186), Чернівецькій області (142), Івано-Франківській області (153), Київської області (118), Черкаській області (109), Запорізькій області (100).

За добу померли ще 53 людини. В цілому з початку спалаху в Україні від ускладнень COVID-19 померли 3264 людини.

Одужали за добу 1267 осіб. За весь час епідемії коронавірус в Україні подолали 70 810 пацієнтів.

Загалом в Україні зафіксовано 159 тисяч 702 випадки зараження COVID-19.

ОНОВЛЕНО:

Як розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, за минулу добу було проведено 47 621 тестування на коронавірус (з них 26 898 – методом ПЛР).

За даними МОЗ України, коронавірусну хворобу виявлено:

• Вінницька область – 4887 випадків;

• Волинська область – 6428 випадків;

• Дніпропетровська область – 3430 випадків;

• Донецька область – 2154 випадки;

• Житомирська область – 4470 випадків;

• Закарпатська область – 8756 випадків;

• Запорізька область – 2503 випадки;

• Івано-Франківська область – 11 510 випадків;

• Кіровоградська область – 929 випадків;

• м. Київ – 17 714 випадків;

• Київська область – 7079 випадків;

• Львівська область – 17 243 випадки;

• Луганська область – 620 випадків;

• Миколаївська область – 2114 випадків;

• Одеська область – 9993 випадки;

• Полтавська область – 1 253 випадки;

• Рівненська область – 10 635 випадків;

• Сумська область – 2553 випадки;

• Тернопільська область – 9624 випадки;

• Харківська область – 13 160 випадків;

• Херсонська область – 661 випадок;

• Хмельницька область – 4058 випадків;

• Чернівецька область – 12 394 випадки;

• Черкаська область – 2688 випадків;

• Чернігівська область – 2846 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 15 вересня надійшло 3159 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 223 258 повідомлень про підозру на COVID-19.