Про це свідчать дані апарату Ради національної безпеки і оборони.
З початку епідемії коронавірусу в країні підтвердили 191 671 випадок зараження.
Нинішній показник максимально близький до рекордного за кількістю заражень за добу. Такий фіксували 17 вересня – тоді захворіли 3584 людини.
За поточну добу внаслідок зараження коронавірусом померли 70 пацієнтів з COVID-19.
Одужали 1675 пацієнтів.
Найбільша кількість випадків інфікування зафіксувана в місті Київ – 380, Харківській (297), Тернопільській (245), Дніпропетровській (225) та Львівській (215) областях.
- З 00 годин 00 хвилин 21 вересня (понеділок) в Україні почало діяти нове епідемічне зонування.
- Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила обмеження в регіонах з червоним рівнем епідемічної небезпеки з урахуванням пропозицій регіональних комісій. Вони встановлені з 00:00 години 22 вересня 2020 року.