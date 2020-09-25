За минулу добу, 24 вересня, в Україні зафіксували 3565 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це свідчать дані апарату Ради національної безпеки і оборони.

З початку епідемії коронавірусу в країні підтвердили 191 671 випадок зараження.

Нинішній показник максимально близький до рекордного за кількістю заражень за добу. Такий фіксували 17 вересня – тоді захворіли 3584 людини.

За поточну добу внаслідок зараження коронавірусом померли 70 пацієнтів з COVID-19.

Одужали 1675 пацієнтів.

Найбільша кількість випадків інфікування зафіксувана в місті Київ – 380, Харківській (297), Тернопільській (245), Дніпропетровській (225) та Львівській (215) областях.