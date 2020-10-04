За добу в Україні підтвердили 4140 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це свідчать дані системи моніторингу Ради нацбезпеки і оборони України.

За добу померли 44 хворих COVID-19, одужали – 1370 осіб.

Продовжують хворіти 121 958 українців.

За добу найбільша кількість нових випадків було зафіксовано в Києві (407 заражень і 8 летальних випадків), в Харківській області (414 випадків і 4 смерті) і в Житомирській області (281 випадок, 1 людина померла).

За весь час епідемії в Україні – 226 462 хворих, 4397 померлих і 100 107 одужали.