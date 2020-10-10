В Україні за минулу добу, 9 жовтня, зафіксували 5 728 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони щодо поширення коронавірусу.

Загалом, станом на 9:00 10 жовтня в Україні 256 266 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 887 летальних, 112 570 пацієнтів одужали.

Минулої доби 1 920 пацієнтів одужали, а 108 — померли, що є рекордним показником смертності від початку епідемії.

Найбільше хворих за добу виявили у Києві (532), Харківській (510), Хмельницькій (402) та Одеській (338) областях.