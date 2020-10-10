Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони щодо поширення коронавірусу.
Загалом, станом на 9:00 10 жовтня в Україні 256 266 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 887 летальних, 112 570 пацієнтів одужали.
Минулої доби 1 920 пацієнтів одужали, а 108 — померли, що є рекордним показником смертності від початку епідемії.
Найбільше хворих за добу виявили у Києві (532), Харківській (510), Хмельницькій (402) та Одеській (338) областях.
- Нагадаємо, що раніше голова МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна зараз не може вводити повний локдаун, як це зробив Ізраїль або деякі країни Європи, через зростання випадків коронавирусу COVID-19. Він зазначив, що необхідно знайти баланс між збереженням економіки і дотриманням карантинних обмежень. У зв’язку з цим міністр планує провести консультації з експертами.