Про це свідчать дані апарату РНБО.
Зокрема, за добу в Україні підтвердили 8 тисяч 752 нових випадки зараження коронавірусом COVID-19.
Померли минулої доби 155 осіб, а одужали 3 902 пацієнтів.
Загалом за весь період епідемії в Україні виявлено 387 481 випадків коронавірусу, з них 7 196 осіб померли, ще 158 928 – одужали. Наразі лікується 221 357 пацієнтів.
Найбільше нових випадків виявили у Києві (781), Харківській (622), Львівській (514), Одеській (507) та Чернівецькій (385) областях.
- 30 жовтня Державна комісія з питань техногенної-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій провела позачергове засідання, на якому затвердила нове епідемічне зонування.