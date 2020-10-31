Станом на 31 жовтня, в Україні новий рекорд за кількістю нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та за кількістю летальних випадків.

Про це свідчать дані апарату РНБО.

Зокрема, за добу в Україні підтвердили 8 тисяч 752 нових випадки зараження коронавірусом COVID-19.

Померли минулої доби 155 осіб, а одужали 3 902 пацієнтів.

Загалом за весь період епідемії в Україні виявлено 387 481 випадків коронавірусу, з них 7 196 осіб померли, ще 158 928 – одужали. Наразі лікується 221 357 пацієнтів.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (781), Харківській (622), Львівській (514), Одеській (507) та Чернівецькій (385) областях.