За минулу добу в Україні підтвердили 6 113 нових випадків коронавірусу. Серед хворих - 277 дітей і 153 медпрацівника.

Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Так, ушпиталено 1 674 особи, 72 пацієнта померли, 6621 – одужав. Найбільше випадків виявили в Києві (718), Дніпропетровській (537), Одеській (515), Запорізькій (453) і Миколаївській (414) областях.

Всього було проведено 24 978 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР – 19 543, методом ІФА – 5435.

З початку пандемії в Україні COVID-19 виявили у 1 млн 25 тисяч 989 осіб, видужали – 658 538, померли – 17 774. Активними хворими залишаються 367 451 пацієнт.

м. Київ – 107 204 випадки;

Вінницька область – 21 960 випадків;

Волинська область – 32 429 випадків;

Дніпропетровська область – 56 893 випадки;

Донецька область – 34 929 випадків;

Житомирська область – 38 494 випадки;

Закарпатська область – 27 828 випадків;

Запорізька область – 51 703 випадки;

Івано-Франківська область – 42 828 випадків;

Київська область – 57 331 випадок;

Кіровоградська область – 8 225 випадків;

Луганська область – 9 982 випадки;

Львівська область – 59 798 випадків;

Миколаївська область – 29 531 випадок;

Одеська область – 68 962 випадки;

Полтавська область – 34 600 випадків;

Рівненська область – 40 295 випадків;

Сумська область – 40 047 випадків;

Тернопільська область – 33 452 випадки;

Харківська область – 67 868 випадків;

Херсонська область – 17 067 випадків;

Хмельницька область – 38 378 випадків;

Черкаська область – 37 617 випадків;

Чернівецька область – 39 422 випадки;

Чернігівська область – 29 146 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.