Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
За минулу добу в Україні проти COVID-19 було щеплено 1585 осіб. З них вакциновано 1 дозою – 1585 людей, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.
Найбільше щеплень за добу зробили у Харківській (230), Полтавській (190) та Івано-Франківській (175) областях.
За весь період вакцинальної кампанії – у Дніпропетровській області – 13929 щеплень.
Найменше – у Кіровоградській (10), Закарпатській, Київській, Волинській областях та Києві (по 20).
При цьому у Чернігівській, Рівненській, Донецькій та Луганській областях за добу не зробили жодного щеплення.
Розподіл проведених щеплень за регіонами за минулу добу виглядає так:
Зазначається, що станом на 28 березня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 364 104 особи.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 4 березня десятеро людей (п’ятеро лікарів і п’ятеро селебріті) вакцинувалися в прямому ефірі програми “Право на владу”. Серед них співачка Руслана, телеведучий Олександр Педан та інші. Це стало можливим завдяки наказу МОЗ від 1 березня, згідно з яким в Україні дозволили вакцинувати проти COVID-19 громадських діячів.
- 11 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вакцинувався проти коронавірусу COVID-19.
- 27 березня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.