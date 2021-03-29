В Україні за добу, 27 березня, проти COVID-19 вакцинували 1 585 осіб. При цьому у Чернігівській, Рівненській, Донецькій та Луганській областях не зробили жодного щеплення.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За минулу добу в Україні проти COVID-19 було щеплено 1585 осіб. З них вакциновано 1 дозою – 1585 людей, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.

Найбільше щеплень за добу зробили у Харківській (230), Полтавській (190) та Івано-Франківській (175) областях.

За весь період вакцинальної кампанії – у Дніпропетровській області – 13929 щеплень.

Найменше – у Кіровоградській (10), Закарпатській, Київській, Волинській областях та Києві (по 20).

При цьому у Чернігівській, Рівненській, Донецькій та Луганській областях за добу не зробили жодного щеплення.

Розподіл проведених щеплень за регіонами за минулу добу виглядає так:

Зазначається, що станом на 28 березня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 364 104 особи.