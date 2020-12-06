За добу, 5 грудня, в Україні зафіксували 11 590 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.

Станом на ранок 6 грудня зафіксовано 11 590 нових випадків коронавірусної хвороби. В тому числі, захворіли 627 дітей і 493 медики.

Найбільше випадків захворювання виявили у Києві (1 518), Одеській (1 002), Запорізькій (817), Київській (809) і Дніпропетровській (798) областях.

Пр цьому одужали 6 048 осіб, госпіталізовано 1 127 пацієнтів. За минулу добу померли 167 осіб з коронавірусом.

Загалом вчора зробили 42 096 тестувань – 33 308 методом ПЛР і 8 788 методом ІФА.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.