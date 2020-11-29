В Україні за минулу добу зафіксували 12 978 нових випадків коронавірусу COVID-19.

Про це повідомили у міністерстві охорони здоров’я.

Таким чином, ушпиталена 1 561 особа;

летальних випадків – 120;

одужало – 4 243 особи;

здійснено тестувань за добу – 49 180 (зокрема методом ПЛР – 39 233, методом ІФА – 9 947).

Крім того, захворіли 599 дітей та 408 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 739), Дніпропетровській (1 599), Одеській (1 350), Запорізькій (1 067) та Сумській (1 013) областях.

Загалом в Україні виявили 722 679 випадків коронавірусу. Від початку пандемії померло 12 213 осіб.