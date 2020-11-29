Про це повідомили у міністерстві охорони здоров’я.
Таким чином, ушпиталена 1 561 особа;
- летальних випадків – 120;
- одужало – 4 243 особи;
- здійснено тестувань за добу – 49 180 (зокрема методом ПЛР – 39 233, методом ІФА – 9 947).
Крім того, захворіли 599 дітей та 408 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 739), Дніпропетровській (1 599), Одеській (1 350), Запорізькій (1 067) та Сумській (1 013) областях.
Загалом в Україні виявили 722 679 випадків коронавірусу. Від початку пандемії померло 12 213 осіб.
- Раніше повідомлялося, що за добу 27 листопада в Україні зафіксували 16 294 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 689 дітей та 631 медпрацівник.