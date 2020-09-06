За минулу добу в Україні зафіксували 2107 хворих на коронавірус COVID-19.

Про це свідчать дані Ради Національної безпеки України.

Найбільше інфікованих в Києві – 240 осіб. За минулу добу там від коронавируса померли шість осіб.

На другому місці по захворюваності – Львівська область – 188 випадків захворювання і два летальних, і Івано-Франківська – 176 хворих і чотири летальні випадки.

Зараз в Україні коронавірусів хворіє 70 821 особа.