Про це свідчать дані Ради Національної безпеки України.
Найбільше інфікованих в Києві – 240 осіб. За минулу добу там від коронавируса померли шість осіб.
На другому місці по захворюваності – Львівська область – 188 випадків захворювання і два летальних, і Івано-Франківська – 176 хворих і чотири летальні випадки.
Зараз в Україні коронавірусів хворіє 70 821 особа.
- З понеділка, 31 серпня, в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Так, до “червоної зони” потрапили окремі міста і райони п’яти областей України: Івано-Франківської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької.
- Кабінет Міністрів у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації з коронавірусом COVID-19 продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно.