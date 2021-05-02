За добу, 1 травня, в Україні зафіксовано 5 094 нових випадки захворювання на COVID-19. Зокрема, захворіли 219 дітей та 81 медпрацівник.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

ушпиталено – 3 199 осіб;

летальних випадків – 160;

одужало – 5 784 особи;

здійснено тестувань за добу – 43 405 (зокрема методом ПЛР – 21 609, методом ІФА – 3 878, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 918).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 083 180 осіб;

одужало – 1 676 265 осіб;

летальних випадків – 44 596;

проведено ПЛР-тестувань – 9 477 843.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (804), Донецькій (418), Харківській (344), Одеській (296) та Черкаській (273) областях.

2 661 людина щеплена проти COVID-19 за добу 1 травня 2021 року в Україні.

754 926 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 754 924 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 290 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 177 випадків/ 74 щеплення;

Вінницька область – 100 випадків/ 74 щеплення;

Волинська область – 120 випадків/ 40 щеплень;

Дніпропетровська область – 804 випадки/ 104 щеплення;

Донецька область – 418 випадків/ 350 щеплень;

Житомирська область – 193 випадки/ 78 щеплень;

Закарпатська – 9 випадків/ 83 щеплення;

Запорізька область – 100 випадків/ 20 щеплень;

Івано-Франківська область – 56 випадків/ 0 щеплень;

Київська область – 255 випадків/ 156 щеплень;

Кіровоградська область – 131 випадок/ 0 щеплень;

Луганська область – 37 випадків/ 0 щеплень;

Львівська область – 203 випадки/ 20 щеплень;

Миколаївська область – 232 випадки/ 425 щеплень;

Одеська область – 296 випадків/ 287 щеплень;

Полтавська область – 127 випадків/ 20 щеплень;

Рівненська область – 183 випадки/ 140 щеплень;

Сумська область – 175 випадків/ 190 щеплень;

Тернопільська область – 181 випадок/ 0 щеплень;

Харківська область – 344 випадки/ 246 щеплень;

Херсонська область – 187 випадків/ 50 щеплень;

Хмельницька область – 209 випадків/ 0 щеплень;

Черкаська область – 273 випадки/ 127 щеплень;

Чернівецька область – 273 випадків/ 83 щеплення;

Чернігівська область – випадків/ 94 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 36 мобільними бригадами з імунізації та 61 пунктом щеплення.

Станом на 1 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 507 901 людина.