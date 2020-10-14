Станом на ранок середи, 14 жовтня, в Україні підтверджено 5590 нових випадків коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО.

Найбільшу кількість випадків за добу виявили: в Харківській області (637), Києві (422), Львівській області (345), Дніпропетровській області (342), Одеській області (302), Донецькій області (286), Хмельницькій області (261), Тернопільській області (228), Сумській області (227), Київській області (226), Чернігівській області (226), Житомирській області (200).

За добу зафіксовано 107 летальних випадків. Всього з початку епідемії від ускладнень COVID-19 померли 5229 осіб.

При цьому одужали за добу 2137 пацієнтів. З початку спалаху коронавірус в Україні подолали 118 699 пацієнтів.

За весь час в Україні було зафіксовано 276 177 випадків коронавірусу.