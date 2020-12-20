За минулу добу в Україні на коронавірус COVID-19 захворіли 8 325 осіб.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов у Facebook.

За минулу добу в Україні зробили 39 941 тестування на коронавірус (методом ПЛР – 32 234, методом ІФА – 7 707).

При цьому ушпиталили 3 037 осіб, померли 116 пацієнтів. Одужали від COVID-19 6 626 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській області (814), Запорізькій (675), Київської (592) і Харківській (520) областях та м. Києві (756).

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 100 450 випадків;

Вінницька область – 20 956 випадків;

Волинська область – 30 457 випадків;

Дніпропетровська область – 52 557 випадків;

Донецька область – 32 255 випадків;

Житомирська область – 36 401 випадок;

Закарпатська область – 27 098 випадків;

Запорізька область – 47 219 випадків;

Івано-Франківська область – 41 938 випадків;

Київська область – 53 007 випадків;

Кіровоградська область – 7 785 випадків;

Луганська область – 8 759 випадків;

Львівська область – 56 763 випадки;

Миколаївська область – 26 631 випадок;

Одеська область – 63 938 випадків;

Полтавська область – 31 577 випадків;

Рівненська область – 38 536 випадків;

Сумська область – 37 994 випадки;

Тернопільська область – 32 392 випадки;

Харківська область – 65 312 випадків;

Херсонська область – 15 653 випадки;

Хмельницька область – 36 755 випадків;

Черкаська область – 34 731 випадок;

Чернівецька область – 38 152 випадки;

Чернігівська область – 27 132 випадки.

З початку пандемії в Україні підтвердили 964 448 випадків хвороби, 581 162 особи одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.