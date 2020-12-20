Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов у Facebook.
За минулу добу в Україні зробили 39 941 тестування на коронавірус (методом ПЛР – 32 234, методом ІФА – 7 707).
При цьому ушпиталили 3 037 осіб, померли 116 пацієнтів. Одужали від COVID-19 6 626 осіб.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській області (814), Запорізькій (675), Київської (592) і Харківській (520) областях та м. Києві (756).
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 100 450 випадків;
- Вінницька область – 20 956 випадків;
- Волинська область – 30 457 випадків;
- Дніпропетровська область – 52 557 випадків;
- Донецька область – 32 255 випадків;
- Житомирська область – 36 401 випадок;
- Закарпатська область – 27 098 випадків;
- Запорізька область – 47 219 випадків;
- Івано-Франківська область – 41 938 випадків;
- Київська область – 53 007 випадків;
- Кіровоградська область – 7 785 випадків;
- Луганська область – 8 759 випадків;
- Львівська область – 56 763 випадки;
- Миколаївська область – 26 631 випадок;
- Одеська область – 63 938 випадків;
- Полтавська область – 31 577 випадків;
- Рівненська область – 38 536 випадків;
- Сумська область – 37 994 випадки;
- Тернопільська область – 32 392 випадки;
- Харківська область – 65 312 випадків;
- Херсонська область – 15 653 випадки;
- Хмельницька область – 36 755 випадків;
- Черкаська область – 34 731 випадок;
- Чернівецька область – 38 152 випадки;
- Чернігівська область – 27 132 випадки.
З початку пандемії в Україні підтвердили 964 448 випадків хвороби, 581 162 особи одужали.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
- За добу, 18 грудня, в Україні зафіксували 11 742 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 547 дітей та 481 медпрацівник.