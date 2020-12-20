Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов у Facebook.

За минулу добу в Україні зробили 39 941 тестування на коронавірус (методом ПЛР – 32 234, методом ІФА – 7 707).

При цьому ушпиталили 3 037 осіб, померли 116 пацієнтів. Одужали від COVID-19 6 626 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській області (814), Запорізькій (675), Київської (592) і Харківській (520) областях та м. Києві (756).

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 100 450 випадків;
  • Вінницька область – 20 956 випадків;
  • Волинська область – 30 457 випадків;
  • Дніпропетровська область – 52 557 випадків;
  • Донецька область – 32 255 випадків;
  • Житомирська область – 36 401 випадок;
  • Закарпатська область – 27 098 випадків;
  • Запорізька область – 47 219 випадків;
  • Івано-Франківська область – 41 938 випадків;
  • Київська область – 53 007 випадків;
  • Кіровоградська область – 7 785 випадків;
  • Луганська область – 8 759 випадків;
  • Львівська область – 56 763 випадки;
  • Миколаївська область – 26 631 випадок;
  • Одеська область – 63 938 випадків;
  • Полтавська область – 31 577 випадків;
  • Рівненська область – 38 536 випадків;
  • Сумська область – 37 994 випадки;
  • Тернопільська область – 32 392 випадки;
  • Харківська область – 65 312 випадків;
  • Херсонська область – 15 653 випадки;
  • Хмельницька область – 36 755 випадків;
  • Черкаська область – 34 731 випадок;
  • Чернівецька область – 38 152 випадки;
  • Чернігівська область – 27 132 випадки.

З початку пандемії в Україні підтвердили 964 448 випадків хвороби, 581 162 особи одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

  • За добу, 18 грудня, в Україні зафіксували 11 742 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 547 дітей та 481 медпрацівник.