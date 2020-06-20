Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Всього в Україні вже 35 825 випадки зараження коронавірусом, смертей за весь час – 994 (+9 за добу). Одужали всього 16 406 (+373 за добу).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Чернівецька область – 4 268
  • м. Київ – 4 252
  • Львівська область – 3 679
  • Рівненська область – 2 776
  • Київська область – 2 174
  • Закарпатська область – 2 069
  • Івано-Франківська область – 1 981
  • Харківська область – 1 779
  • Волинська область – 1 743
  • Тернопільська область – 1 643
  • Вінницька область – 1 627
  • Одеська область – 1 232
  • Житомирська область – 1 229
  • Дніпропетровська область – 1 036
  • Кіровоградська область – 612
  • Хмельницька область – 612
  • Черкаська область – 592
  • Запорізька область – 551
  • Чернігівська область – 467
  • Донецька область – 355
  • Миколаївська область – 349
  • Полтавська область – 290
  • Сумська область – 252
  • Херсонська область – 185
  • Луганська область – 72.