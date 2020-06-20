Станом на сьогодні, 20 червня, в Україні виявили 841 випадок зараження коронавірусом.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Всього в Україні вже 35 825 випадки зараження коронавірусом, смертей за весь час – 994 (+9 за добу). Одужали всього 16 406 (+373 за добу).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Чернівецька область – 4 268

м. Київ – 4 252

Львівська область – 3 679

Рівненська область – 2 776

Київська область – 2 174

Закарпатська область – 2 069

Івано-Франківська область – 1 981

Харківська область – 1 779

Волинська область – 1 743

Тернопільська область – 1 643

Вінницька область – 1 627

Одеська область – 1 232

Житомирська область – 1 229

Дніпропетровська область – 1 036

Кіровоградська область – 612

Хмельницька область – 612

Черкаська область – 592

Запорізька область – 551

Чернігівська область – 467

Донецька область – 355

Миколаївська область – 349

Полтавська область – 290

Сумська область – 252

Херсонська область – 185

Луганська область – 72.