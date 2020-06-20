Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.
Всього в Україні вже 35 825 випадки зараження коронавірусом, смертей за весь час – 994 (+9 за добу). Одужали всього 16 406 (+373 за добу).
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Чернівецька область – 4 268
- м. Київ – 4 252
- Львівська область – 3 679
- Рівненська область – 2 776
- Київська область – 2 174
- Закарпатська область – 2 069
- Івано-Франківська область – 1 981
- Харківська область – 1 779
- Волинська область – 1 743
- Тернопільська область – 1 643
- Вінницька область – 1 627
- Одеська область – 1 232
- Житомирська область – 1 229
- Дніпропетровська область – 1 036
- Кіровоградська область – 612
- Хмельницька область – 612
- Черкаська область – 592
- Запорізька область – 551
- Чернігівська область – 467
- Донецька область – 355
- Миколаївська область – 349
- Полтавська область – 290
- Сумська область – 252
- Херсонська область – 185
- Луганська область – 72.
- 19 червня в Україні виявили 921 випадок зараження коронавірусом, що є найбільшою добовою кількістю випадків COVID-19 з початку епідемії.