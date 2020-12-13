В Україні за добу виявили 9176 хворих на COVID-19

За добу, 12 грудня, в Україні виявили 9176 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Серед хворих 494 дитини і 313 медика. Всього ушпиталено 2969 пацієнтів. Померли за добу 156 хворих.

Офіційно за 11 грудня зроблений 41 489 тест на коронавірус. З них за методом ПЛР, який виявляє хворих, – 33 593, за методом ІФА, виявляти як хворих, так і недавно перехворіли, – 7896.

Найбільше випадків COVID-19 за добу виявлено в Києві (91 138), Одеській (57 699), Запорізькій (41 995), Київської (48 523) та Львівській (53 662) областях.

За весь час епідемії в Україні зареєстровано 894 215 випадків COVID-19. Одужали – 501 564 пацієнта; померли – 15 154.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 91 138 випадків;

Вінницька область – 19 801 випадок;

Волинська область – 28 019 випадків;

Дніпропетровська область – 49 074 випадки;

Донецька область – 29 398 випадків;

Житомирська область – 34 073 випадки;

Закарпатська область – 26 016 випадків;

Запорізька область – 41 995 випадків;

Івано-Франківська область – 40 668 випадків;

Київська область – 48 523 випадки;

Кіровоградська область – 7 166 випадків;

Луганська область – 7 889 випадків;

Львівська область – 53 662 випадки;

Миколаївська область – 23 864 випадки;

Одеська область – 57 699 випадків;

Полтавська область – 29 121 випадок;

Рівненська область – 36 117 випадків;

Сумська область – 35 702 випадки;

Тернопільська область – 31 165 випадків;

Харківська область – 62 324 випадки;

Херсонська область – 13 972 випадки;

Хмельницька область – 34 800 випадків;

Черкаська область – 31 209 випадків;

Чернівецька область – 36 695 випадків;

Чернігівська область – 24 125 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Кабінет Міністрів вирішив запровадити посилені карантинні обмеження з 8 по 24 січня 2021 року.