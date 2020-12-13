Covid-19 Україна

оновлено 13.12.2020 о 09:02

Всього:

894215 (+9176)

Хворіють:

377497 (+9176)

Вилікувались:

501564 (+7563)

Померло:

15154 (+156)

10:07 Доходи від продажу Cyberpunk 2077 вже окупили розробку та маркетинг
09:50 13 грудня 2020 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
09:14 Сьогодні у більшості областей прогнозується мокрий сніг та ожеледиця
08:32 У Канаді виплачуватимуть компенсацію в разі побічних ефектів від вакцини проти COVID-19
07:46 Легендарний кантрі-співак Чарлі Прайд помер від ускладнень COVID-19
03:22 У Вашингтоні тисячі прихильників Трампа без масок влаштували протест проти результатів виборів: фото
01:19 Гра Cyberpunk 2077 встановила рекорд в Steam: у неї одночасно грали понад 1 млн людей

12 грудня

22:44 Швейцарія ввела санкції проти Лукашенка та його сина
22:08 У британському зоопарку жирафеня назвали на честь жінки, яка першою отримала вакцину проти COVID-19
21:09 Зеленський нагородив нацгвардійця Марківа орденом «За мужність»
20:57 Twitter тимчасово заборонив лайкати пости Трампа про вибори, але потім передумав
20:25 Вартість будинку в Бристолі, на якому з’явилося графіті Бенксі, виросла у 16 разів
19:46 AstraZeneca купить Alexion за $39 млрд для розширення досліджень з імунології
18:58 У США розшифрували послання невловимого маніяка Зодіака: що він писав
18:22 Вірменія заявила, що Азербайджан відновив наступальні дії в Нагірному Карабаху
17:54 Організатором новорічних свят у Києві став засновник «Добропарку», який працював під час карантину
16:52 Брітні Спірс випустила спільний трек з Backstreet Boys
16:12 «Ми не закінчили»: Трамп наполягає на невизнанні результатів виборів
15:48 В Австрії дозволили асистований суїцид для важкохворих
15:04 Сімейство Кардаш'ян – Дженнер запустить нове шоу
14:35 Гаррісон Форд уп’яте зіграє Індіану Джонса
14:04 YouTube влаштує масштабну новорічну вечірку з Демі Ловато і Дуа Ліпою
13:33 У США коронавірус виявили у сніжного барса

В Україні за добу виявили 9176 хворих на COVID-19

За добу, 12 грудня, в Україні виявили 9176 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Неділя, 13 грудня 2020, 09:08

Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Серед хворих 494 дитини і 313 медика. Всього ушпиталено 2969 пацієнтів. Померли за добу 156 хворих.

Офіційно за 11 грудня зроблений 41 489 тест на коронавірус. З них за методом ПЛР, який виявляє хворих, – 33 593, за методом ІФА, виявляти як хворих, так і недавно перехворіли, – 7896.

Найбільше випадків COVID-19 за добу виявлено в Києві (91 138), Одеській (57 699), Запорізькій (41 995), Київської (48 523) та Львівській (53 662) областях.

За весь час епідемії в Україні зареєстровано 894 215 випадків COVID-19. Одужали – 501 564 пацієнта; померли – 15 154.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 91 138 випадків;
Вінницька область – 19 801 випадок;
Волинська область – 28 019 випадків;
Дніпропетровська область – 49 074 випадки;
Донецька область – 29 398 випадків;
Житомирська область – 34 073 випадки;
Закарпатська область – 26 016 випадків;
Запорізька область – 41 995 випадків;
Івано-Франківська область – 40 668 випадків;
Київська область – 48 523 випадки;
Кіровоградська область – 7 166 випадків;
Луганська область – 7 889 випадків;
Львівська область – 53 662 випадки;
Миколаївська область – 23 864 випадки;
Одеська область – 57 699 випадків;
Полтавська область – 29 121 випадок;
Рівненська область – 36 117 випадків;
Сумська область – 35 702 випадки;
Тернопільська область – 31 165 випадків;
Харківська область – 62 324 випадки;
Херсонська область – 13 972 випадки;
Хмельницька область – 34 800 випадків;
Черкаська область – 31 209 випадків;
Чернівецька область – 36 695 випадків;
Чернігівська область – 24 125 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

  • Кабінет Міністрів вирішив запровадити посилені карантинні обмеження з 8 по 24 січня 2021 року.
  • У п’ятницю, 4 грудня, представники уряду разом з очільниками міст та ОДА обговорили перелік обмежень під час локдауну та дійшли згоди у питаннях з приводу того, які суб’єкти господарської діяльності, ймовірно, матимуть припинити роботу.
  • Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що радив уряду не вводити локдаун у грудні.
  • Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я України рекомендуватиме Уряду ввести жорсткий карантин (локдаун) на початку січня 2021 року терміном на три тижні.
  • Майже 60% українців підтримують запровадження локдауну (жорстких карантинних обмежень) на новорічні свята. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 28-30 листопада 2020 року.
Теги: Коронавірус, Максим Степанов

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись