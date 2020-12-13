В Україні за добу виявили 9176 хворих на COVID-19

Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Серед хворих 494 дитини і 313 медика. Всього ушпиталено 2969 пацієнтів. Померли за добу 156 хворих.
Офіційно за 11 грудня зроблений 41 489 тест на коронавірус. З них за методом ПЛР, який виявляє хворих, – 33 593, за методом ІФА, виявляти як хворих, так і недавно перехворіли, – 7896.
Найбільше випадків COVID-19 за добу виявлено в Києві (91 138), Одеській (57 699), Запорізькій (41 995), Київської (48 523) та Львівській (53 662) областях.
За весь час епідемії в Україні зареєстровано 894 215 випадків COVID-19. Одужали – 501 564 пацієнта; померли – 15 154.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 91 138 випадків;
Вінницька область – 19 801 випадок;
Волинська область – 28 019 випадків;
Дніпропетровська область – 49 074 випадки;
Донецька область – 29 398 випадків;
Житомирська область – 34 073 випадки;
Закарпатська область – 26 016 випадків;
Запорізька область – 41 995 випадків;
Івано-Франківська область – 40 668 випадків;
Київська область – 48 523 випадки;
Кіровоградська область – 7 166 випадків;
Луганська область – 7 889 випадків;
Львівська область – 53 662 випадки;
Миколаївська область – 23 864 випадки;
Одеська область – 57 699 випадків;
Полтавська область – 29 121 випадок;
Рівненська область – 36 117 випадків;
Сумська область – 35 702 випадки;
Тернопільська область – 31 165 випадків;
Харківська область – 62 324 випадки;
Херсонська область – 13 972 випадки;
Хмельницька область – 34 800 випадків;
Черкаська область – 31 209 випадків;
Чернівецька область – 36 695 випадків;
Чернігівська область – 24 125 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
- Кабінет Міністрів вирішив запровадити посилені карантинні обмеження з 8 по 24 січня 2021 року.
- У п’ятницю, 4 грудня, представники уряду разом з очільниками міст та ОДА обговорили перелік обмежень під час локдауну та дійшли згоди у питаннях з приводу того, які суб’єкти господарської діяльності, ймовірно, матимуть припинити роботу.
- Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що радив уряду не вводити локдаун у грудні.
- Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я України рекомендуватиме Уряду ввести жорсткий карантин (локдаун) на початку січня 2021 року терміном на три тижні.
- Майже 60% українців підтримують запровадження локдауну (жорстких карантинних обмежень) на новорічні свята. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 28-30 листопада 2020 року.