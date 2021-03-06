Covid-19 Україна

оновлено 07.03.2021 о 04:02

Всього:

1394061 (+0)

Хворіють:

172769 (+0)

Вилікувались:

1194373 (+0)

Померло:

26919 (+0)

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В Україні за добу виявили понад 9 тис. нових випадків коронавірусу

За добу, 5 березня, в Україні зафіксували 9 144 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 563 дитини та 299 медпрацівників.

Субота, 6 березня 2021, 08:27

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 3 309 осіб;
  • летальних випадків – 156;
  • одужало – 3 351 особа;
  • здійснено тестувань за добу – 81 333 (зокрема методом ПЛР – 38 972, методом ІФА – 15 627, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 734).

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 1 394 061 особа;
  • одужало – 1 194 373 особи;
  • летальних випадків – 26 919;
  • проведено ПЛР-тестувань – 7 101 358.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків. зареєстрована у Києві (682), Житомирській (749) Вінницькій (714), Івано-Франківській (676) та Закарпатській (665) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 682 випадки;
  • Вінницька область – 714 випадків;
  • Волинська область – 195 випадків;
  • Дніпропетровська область – 488 випадків;
  • Донецька область – 193 випадки;
  • Житомирська область – 749 випадків;
  • Закарпатська область – 665 випадків;
  • Запорізька область – 188 випадків;
  • Івано-Франківська область – 676 випадків;
  • Київська область – 595 випадків;
  • Кіровоградська область – 47 випадків;
  • Луганська область – 35 випадків;
  • Львівська область – 531 випадок;
  • Миколаївська область – 337 випадків;
  • Одеська область – 375 випадків;
  • Полтавська область – 112 випадків;
  • Рівненська область – 198 випадків;
  • Сумська область – 194 випадки;
  • Тернопільська область – 357 випадків;
  • Харківська область – 522 випадки;
  • Херсонська область – 62 випадки;
  • Хмельницька область – 376 випадків;
  • Черкаська область – 143 випадки;
  • Чернівецька область – 522 випадки;
  • Чернігівська область – 188 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Теги: Коронавірус, Максим Степанов, МОЗ, одужали, померли, статистика

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