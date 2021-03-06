В Україні за добу виявили понад 9 тис. нових випадків коронавірусу

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 309 осіб;
- летальних випадків – 156;
- одужало – 3 351 особа;
- здійснено тестувань за добу – 81 333 (зокрема методом ПЛР – 38 972, методом ІФА – 15 627, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 734).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 1 394 061 особа;
- одужало – 1 194 373 особи;
- летальних випадків – 26 919;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 101 358.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків. зареєстрована у Києві (682), Житомирській (749) Вінницькій (714), Івано-Франківській (676) та Закарпатській (665) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 682 випадки;
- Вінницька область – 714 випадків;
- Волинська область – 195 випадків;
- Дніпропетровська область – 488 випадків;
- Донецька область – 193 випадки;
- Житомирська область – 749 випадків;
- Закарпатська область – 665 випадків;
- Запорізька область – 188 випадків;
- Івано-Франківська область – 676 випадків;
- Київська область – 595 випадків;
- Кіровоградська область – 47 випадків;
- Луганська область – 35 випадків;
- Львівська область – 531 випадок;
- Миколаївська область – 337 випадків;
- Одеська область – 375 випадків;
- Полтавська область – 112 випадків;
- Рівненська область – 198 випадків;
- Сумська область – 194 випадки;
- Тернопільська область – 357 випадків;
- Харківська область – 522 випадки;
- Херсонська область – 62 випадки;
- Хмельницька область – 376 випадків;
- Черкаська область – 143 випадки;
- Чернівецька область – 522 випадки;
- Чернігівська область – 188 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
- Із середи, 24 лютого, в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. В Україні знову діє епідемічне зонування: поділ країни на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.
- Майже вся країна наразі знаходиться в “помаранчевій” зоні. 3 регіони (Івано-Франківська, Чернівецька та Житомирська області) вже знаходяться в “червоній”. Там діють ті самі обмеження, що діяли під час карантину в січні.
- Залізничне сполучення з регіонами “червоної” зони обмежене. “Укрзалізниця” з 7 по 12 березня призупинить продаж квитків до Чернівецької та Житомирської областей. З Івано-Франківщини 7 березня можна буде виїхати обмеженою кількістю потягів, раніше “Укрзалізниця” оприлюднила перелік.