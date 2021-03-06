В Україні за добу виявили понад 9 тис. нових випадків коронавірусу

За добу, 5 березня, в Україні зафіксували 9 144 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 563 дитини та 299 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 309 осіб;

летальних випадків – 156;

одужало – 3 351 особа;

здійснено тестувань за добу – 81 333 (зокрема методом ПЛР – 38 972, методом ІФА – 15 627, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 734).

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 1 394 061 особа;

одужало – 1 194 373 особи;

летальних випадків – 26 919;

проведено ПЛР-тестувань – 7 101 358.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків. зареєстрована у Києві (682), Житомирській (749) Вінницькій (714), Івано-Франківській (676) та Закарпатській (665) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 682 випадки;

Вінницька область – 714 випадків;

Волинська область – 195 випадків;

Дніпропетровська область – 488 випадків;

Донецька область – 193 випадки;

Житомирська область – 749 випадків;

Закарпатська область – 665 випадків;

Запорізька область – 188 випадків;

Івано-Франківська область – 676 випадків;

Київська область – 595 випадків;

Кіровоградська область – 47 випадків;

Луганська область – 35 випадків;

Львівська область – 531 випадок;

Миколаївська область – 337 випадків;

Одеська область – 375 випадків;

Полтавська область – 112 випадків;

Рівненська область – 198 випадків;

Сумська область – 194 випадки;

Тернопільська область – 357 випадків;

Харківська область – 522 випадки;

Херсонська область – 62 випадки;

Хмельницька область – 376 випадків;

Черкаська область – 143 випадки;

Чернівецька область – 522 випадки;

Чернігівська область – 188 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.