Протягом минулої доби в Україні виявили ще 17 479 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це на своїй сторінці в Facebook поінформував міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 709 дітей та 378 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (1 609), Харківській (1 377), Львівській (1 365), Дніпропетровській (1332) та Одеській (1315) областях.

Також за минулу добу:

• госпіталізовано – 4 348 осіб;

• летальних випадків – 438;

• одужало – 12 054 особи;

• здійснено тестувань за добу – 109 584 (зокрема методом ПЛР – 47 421, методом ІФА – 19 030, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 43 133).

За весь час пандемії в Україні:

• захворіло – 1 921 244 особи;

• одужало – 1 465 820 осіб;

• летальних випадків – 39 096;

• проведено ПЛР-тестувань – 8 869 518.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

• м. Київ – 1 609 випадків;

• Вінницька область – 404 випадки;

• Волинська область – 426 випадків;

• Дніпропетровська область – 1 332 випадки;

• Донецька область – 686 випадків;

• Житомирська область – 530 випадків;

• Закарпатська область – 162 випадки;

• Запорізька область – 787 випадків;

• Івано-Франківська область – 150 випадків;

• Київська область – 926 випадків;

• Кіровоградська область – 182 випадки;

• Луганська область – 290 випадків;

• Львівська область – 1 365 випадків;

• Миколаївська область – 400 випадків;

• Одеська область – 1 315 випадків;

• Полтавська область – 688 випадків;

• Рівненська область – 554 випадки;

• Сумська область – 723 випадки;

• Тернопільська область – 460 випадків;

• Харківська область – 1 377 випадків;

• Херсонська область – 316 випадків;

• Хмельницька область – 892 випадки;

• Черкаська область – 953 випадки;

• Чернівецька область – 276 випадків;

• Чернігівська область – 676 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Протягом 15 квітня 13 520 людей отримали щеплення проти COVID-19.

Загалом 432 817 людей щеплено від початку кампанії з вакцинації. З них отримали 1 дозу – 432 815 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Вакцинація здійснювалася 138 мобільними бригадами з імунізації та 578 пунктами щеплення.

Станом на 15 квітня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 458 153 людини.