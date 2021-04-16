Про це на своїй сторінці в Facebook поінформував міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
Зокрема, захворіли 709 дітей та 378 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (1 609), Харківській (1 377), Львівській (1 365), Дніпропетровській (1332) та Одеській (1315) областях.
Також за минулу добу:
• госпіталізовано – 4 348 осіб;
• летальних випадків – 438;
• одужало – 12 054 особи;
• здійснено тестувань за добу – 109 584 (зокрема методом ПЛР – 47 421, методом ІФА – 19 030, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 43 133).
За весь час пандемії в Україні:
• захворіло – 1 921 244 особи;
• одужало – 1 465 820 осіб;
• летальних випадків – 39 096;
• проведено ПЛР-тестувань – 8 869 518.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
• м. Київ – 1 609 випадків;
• Вінницька область – 404 випадки;
• Волинська область – 426 випадків;
• Дніпропетровська область – 1 332 випадки;
• Донецька область – 686 випадків;
• Житомирська область – 530 випадків;
• Закарпатська область – 162 випадки;
• Запорізька область – 787 випадків;
• Івано-Франківська область – 150 випадків;
• Київська область – 926 випадків;
• Кіровоградська область – 182 випадки;
• Луганська область – 290 випадків;
• Львівська область – 1 365 випадків;
• Миколаївська область – 400 випадків;
• Одеська область – 1 315 випадків;
• Полтавська область – 688 випадків;
• Рівненська область – 554 випадки;
• Сумська область – 723 випадки;
• Тернопільська область – 460 випадків;
• Харківська область – 1 377 випадків;
• Херсонська область – 316 випадків;
• Хмельницька область – 892 випадки;
• Черкаська область – 953 випадки;
• Чернівецька область – 276 випадків;
• Чернігівська область – 676 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Протягом 15 квітня 13 520 людей отримали щеплення проти COVID-19.
Загалом 432 817 людей щеплено від початку кампанії з вакцинації. З них отримали 1 дозу – 432 815 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Вакцинація здійснювалася 138 мобільними бригадами з імунізації та 578 пунктами щеплення.
Станом на 15 квітня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 458 153 людини.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- Міністерство охорони здоров’я України видало наказ, згідно із яким учасники бойових дій, нардепи та відомі особи, старші за 60 років, можуть претендувати на залишки доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.
- 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.
- У вівторок, 13 квітня, в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 13 квітня Максим Степанов запевнив, що першу партію вакцини проти коронавірусу Pfizer, на яку чекали ще в лютому, доставлять в Україну цього тижня.