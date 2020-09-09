Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.
Загальне число підтверджених випадків COVID-19 в Україні з початку пандемії становить 143 030. Одужали вже 64 703 (+1 157) осіб. Померли 2 979 (+45). Активними хворими залишаються 75 348 пацієнтів.
Найбільше випадків коронавірусу підтвердили в Києві (+310), Харківській (+291), Тернопільській (+244), Львівській (+196), Івано-Франківській (+151) та Чернівецькій (+150) областях.
- В Україні за 7 вересня підтвердили 2411 нових випадків коронавірусу. Найбільше випадків зафіксували в Києві, Харківській, Одеській та Львівській областях.