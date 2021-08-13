Про це поінформували в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Зокрема, захворіли 73 дитини та 52 медпрацівники.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (166), Одеській (99), Донецькій (84), Харківській (78) та Львівській (78) областях.
До лікарень були ушпиталені 613 осіб.
Від ускладнень COVID-19 за добу померли 44 людини. Від початку епідемії померли 53 217 людей.
Одужали за добу 1007 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 195 тис. 798 пацієнтів.
За весь час епідемії в Україні захворіли 2 млн 263 тис. 864 людини.
За добу було здійснено 47 355 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 22 318, методом ІФА – 8 133, експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 904).
За весь час було проведено 11 млн 627 тис. 179 ПЛР-тестувань.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
• м. Київ – 166 випадків;
• Вінницька область – 30 випадків;
• Волинська область – 6 випадків;
• Дніпропетровська область – 70 випадків;
• Донецька область – 84 випадки;
• Житомирська область – 25 випадків;
• Закарпатська область – 22 випадки;
• Запорізька область – 62 випадки;
• Івано-Франківська область – 31 випадок;
• Київська область – 45 випадків;
• Кіровоградська область – 6 випадків;
• Луганська область – 54 випадки;
• Львівська область – 78 випадків;
• Миколаївська область – 30 випадків;
• Одеська область – 99 випадків;
• Полтавська область – 34 випадки;
• Рівненська область – 24 випадки;
• Сумська область – 54 випадки;
• Тернопільська область – 46 випадків;
• Харківська область – 78 випадків;
• Херсонська область – 63 випадки;
• Хмельницька область – 39 випадків;
• Черкаська область – 34 випадки;
• Чернівецька область – 42 випадки;
• Чернігівська область – 41 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Протягом доби проти COVID-19 були вакциновані 163 310 людей. Одну дозу отримали 110 545 людей, повністю імунізовані – 52 765 людей.
Протягом доби працювали: 1 002 мобільні бригади, 2 860 пунктів щеплення, 329 центрів вакцинації.
Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 7 млн 171 тис. 758 щеплень
Отримали одну дозу – 4 538 441 людина. Повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 633 317 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.
- США через програму COVAX передадуть частину вакцин Україні. Передача препаратів відбудеться в рамках планів США щодо придбання та транспортування 500 мільйонів доз вакцин Pfizer і BioNTech.
- 5 липня стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я в Україні зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.
- 18 липня Україна вперше отримала партію вакцини проти коронавірусу компанії Moderna (2 млн доз), яку передали Сполучені Штати Америки.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що потрібно створювати пункти щеплення на прикордонних пунктах пропуску. Це дозволить провакцинувати українців, які повертаються додому з-за кордону.
- Із середи, 21 липня, в Україні стартував останній – 5-й етап вакцинації населення проти коронавірусу COVID-19, в рамках якого щеплюватимуть усіх охочих віком від 18 років.