За минулу добу, 12 серпня, в Україні підтвердили 1263 нові випадки коронавірусу COVID-19.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Зокрема, захворіли 73 дитини та 52 медпрацівники.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (166), Одеській (99), Донецькій (84), Харківській (78) та Львівській (78) областях.

До лікарень були ушпиталені 613 осіб.

Від ускладнень COVID-19 за добу померли 44 людини. Від початку епідемії померли 53 217 людей. Одужали за добу 1007 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 195 тис. 798 пацієнтів.

За весь час епідемії в Україні захворіли 2 млн 263 тис. 864 людини.

За добу було здійснено 47 355 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 22 318, методом ІФА – 8 133, експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 904).

За весь час було проведено 11 млн 627 тис. 179 ПЛР-тестувань.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

• м. Київ – 166 випадків;

• Вінницька область – 30 випадків;

• Волинська область – 6 випадків;

• Дніпропетровська область – 70 випадків;

• Донецька область – 84 випадки;

• Житомирська область – 25 випадків;

• Закарпатська область – 22 випадки;

• Запорізька область – 62 випадки;

• Івано-Франківська область – 31 випадок;

• Київська область – 45 випадків;

• Кіровоградська область – 6 випадків;

• Луганська область – 54 випадки;

• Львівська область – 78 випадків;

• Миколаївська область – 30 випадків;

• Одеська область – 99 випадків;

• Полтавська область – 34 випадки;

• Рівненська область – 24 випадки;

• Сумська область – 54 випадки;

• Тернопільська область – 46 випадків;

• Харківська область – 78 випадків;

• Херсонська область – 63 випадки;

• Хмельницька область – 39 випадків;

• Черкаська область – 34 випадки;

• Чернівецька область – 42 випадки;

• Чернігівська область – 41 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Протягом доби проти COVID-19 були вакциновані 163 310 людей. Одну дозу отримали 110 545 людей, повністю імунізовані – 52 765 людей.

Протягом доби працювали: 1 002 мобільні бригади, 2 860 пунктів щеплення, 329 центрів вакцинації.

Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 7 млн 171 тис. 758 щеплень

Отримали одну дозу – 4 538 441 людина. Повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 633 317 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.

23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.