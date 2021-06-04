За минулу добу, 3 червня, в Україні виявили ще 2266 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Серед нових хворих – 82 дитини та 20 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували ще 963 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (566), Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) та Рівненській (105) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 95 людей. За весь час епідемії померли 51 054 людини. Одужали за добу 8 291 пацієнт. За весь час коронавірус подолали 2 млн 080 тис. 382 пацієнти.

За весь час епідемії в Україні захворіли 2 млн 211 тис. 683 людини.

Всього за добу було здійснено 61 321 тестування на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 28 696 осіб, методом ІФА – 11 858 осіб, експрес-тестами – 20 767 осіб).

За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 290 тис. 345 ПЛР-тестувань.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

• м. Київ – 566 випадків;

• Вінницька область – 22 випадки;

• Волинська область – 75 випадків;

• Дніпропетровська область – 156 випадків;

• Донецька область – 79 випадків;

• Житомирська область – 49 випадків;

• Закарпатська область – 8 випадків;

• Запорізька область – 230 випадків;

• Івано-Франківська область – 26 випадків;

• Київська область – 145 випадків;

• Кіровоградська область – 15 випадків;

• Луганська область – 24 випадки;

• Львівська область – 81 випадок;

• Миколаївська область – 79 випадків;

• Одеська область – 79 випадків;

• Полтавська область – 41 випадок;

• Рівненська область – 105 випадків;

• Сумська область – 70 випадків;

• Тернопільська область – 33 випадки;

• Харківська область – 60 випадків;

• Херсонська область – 64 випадки;

• Хмельницька область – 51 випадок;

• Черкаська область – 61 випадок;

• Чернівецька область – 54 випадки;

• Чернігівська область – 93 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

За минулу добу ще 50 840 людей були щеплені проти COVID-19. Одну дозу отримали 46 868 людей, повністю імунізовані – 3 972 людини.

Протягом доби працювали: 395 мобільних бригад, 436 пунктів щеплення.

Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 1 млн 265 тис. 723 щеплення.

З них отримали 1 дозу – 1 123 661 особа. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 142 062 особи.

Станом на 4 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 630 381 людина.