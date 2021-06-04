Про це поінформували в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Серед нових хворих – 82 дитини та 20 медпрацівників.
До лікарень госпіталізували ще 963 особи.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (566), Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) та Рівненській (105) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 95 людей. За весь час епідемії померли 51 054 людини.
Одужали за добу 8 291 пацієнт. За весь час коронавірус подолали 2 млн 080 тис. 382 пацієнти.
За весь час епідемії в Україні захворіли 2 млн 211 тис. 683 людини.
Всього за добу було здійснено 61 321 тестування на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 28 696 осіб, методом ІФА – 11 858 осіб, експрес-тестами – 20 767 осіб).
За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 290 тис. 345 ПЛР-тестувань.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
• м. Київ – 566 випадків;
• Вінницька область – 22 випадки;
• Волинська область – 75 випадків;
• Дніпропетровська область – 156 випадків;
• Донецька область – 79 випадків;
• Житомирська область – 49 випадків;
• Закарпатська область – 8 випадків;
• Запорізька область – 230 випадків;
• Івано-Франківська область – 26 випадків;
• Київська область – 145 випадків;
• Кіровоградська область – 15 випадків;
• Луганська область – 24 випадки;
• Львівська область – 81 випадок;
• Миколаївська область – 79 випадків;
• Одеська область – 79 випадків;
• Полтавська область – 41 випадок;
• Рівненська область – 105 випадків;
• Сумська область – 70 випадків;
• Тернопільська область – 33 випадки;
• Харківська область – 60 випадків;
• Херсонська область – 64 випадки;
• Хмельницька область – 51 випадок;
• Черкаська область – 61 випадок;
• Чернівецька область – 54 випадки;
• Чернігівська область – 93 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
За минулу добу ще 50 840 людей були щеплені проти COVID-19. Одну дозу отримали 46 868 людей, повністю імунізовані – 3 972 людини.
Протягом доби працювали: 395 мобільних бригад, 436 пунктів щеплення.
Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 1 млн 265 тис. 723 щеплення.
З них отримали 1 дозу – 1 123 661 особа. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 142 062 особи.
Станом на 4 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 630 381 людина.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр сьогодні відкрили і у Львові на на базі стадіону “Арена Львів”.