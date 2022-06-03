Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Минулої доби з України виїхало більше 35 тисяч осіб. Понад 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею. Решта поїхали до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.
Натомість до України за минулу добу прибуло більше 37 тисяч осіб. Та понад 33 тисячі з них – українці.
Вже більше 20 днів кількість громадян, які повертаються до України, більша від чисельності тих, які виїжджають за кордон.
Також за добу було оформлено 158 вантажівок з гуманітарною допомогою.
- Кабінет міністрів України вніс зміни до правил перетину державного кордону та до порядку бронювання військовозобов’язаних.
- На тлі російсько-української війни в Україні діє заборона на виїзд з України чоловіків віком від 18 до 60 років. Однак правозахисники вважають це порушеннями людської свободи та вимагають скасування цього правила.
- За публічного обвинувачення Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону засуджено двох громадян України призовного віку, які за неправомірну вигоду намагалися незаконно виїхати за кордон.