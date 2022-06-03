За добу 2 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнуло 73 тисячі осіб та майже 19 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Минулої доби з України виїхало більше 35 тисяч осіб. Понад 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею. Решта поїхали до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Натомість до України за минулу добу прибуло більше 37 тисяч осіб. Та понад 33 тисячі з них – українці.

Вже більше 20 днів кількість громадян, які повертаються до України, більша від чисельності тих, які виїжджають за кордон.

Також за добу було оформлено 158 вантажівок з гуманітарною допомогою.