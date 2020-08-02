Про це йдеться в повідомленні МОЗ України.

Станом на 2 серпня в Україні 72 168 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1725 летальних, 39 543 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1112 нових випадків. Загалом проведено 1 058 483 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 235 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2790 випадків;
  • Волинська область — 3888 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1421 випадок;
  • Донецька область — 898 випадків;
  • Житомирська область — 1921 випадок;
  • Закарпатська область — 5267 випадків;
  • Запорізька область — 823 випадки;
  • Івано-Франківська область — 4795 випадків;
  • Кіровоградська область — 710 випадків;
  • м. Київ — 8452 випадки;
  • Київська область — 3823 випадки;
  • Львівська область — 9783 випадки;
  • Луганська область — 128 випадків;
  • Миколаївська область — 621 випадок;
  • Одеська область — 3414 випадків;
  • Полтавська область — 459 випадків;
  • Рівненська область — 6195 випадків;
  • Сумська область — 529 випадків;
  • Тернопільська область — 3086 випадків;
  • Харківська область — 3862 випадки;
  • Херсонська область — 230 випадків;
  • Хмельницька область — 1180 випадків;
  • Чернівецька область — 6061 випадок;
  • Черкаська область — 949 випадків;
  • Чернігівська область — 883 випадки.

  • 1 серпня в Києві зафіксовано COVID-19 – статистика в Україні 8 серпня 2020 захворювання коронавірусом.