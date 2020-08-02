Про це йдеться в повідомленні МОЗ України.

Станом на 2 серпня в Україні 72 168 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1725 летальних, 39 543 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1112 нових випадків. Загалом проведено 1 058 483 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 235 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2790 випадків;

Волинська область — 3888 випадків;

Дніпропетровська область — 1421 випадок;

Донецька область — 898 випадків;

Житомирська область — 1921 випадок;

Закарпатська область — 5267 випадків;

Запорізька область — 823 випадки;

Івано-Франківська область — 4795 випадків;

Кіровоградська область — 710 випадків;

м. Київ — 8452 випадки;

Київська область — 3823 випадки;

Львівська область — 9783 випадки;

Луганська область — 128 випадків;

Миколаївська область — 621 випадок;

Одеська область — 3414 випадків;

Полтавська область — 459 випадків;

Рівненська область — 6195 випадків;

Сумська область — 529 випадків;

Тернопільська область — 3086 випадків;

Харківська область — 3862 випадки;

Херсонська область — 230 випадків;

Хмельницька область — 1180 випадків;

Чернівецька область — 6061 випадок;

Черкаська область — 949 випадків;

Чернігівська область — 883 випадки.