Про це йдеться в повідомленні МОЗ України.
Станом на 2 серпня в Україні 72 168 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1725 летальних, 39 543 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1112 нових випадків. Загалом проведено 1 058 483 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 235 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2790 випадків;
- Волинська область — 3888 випадків;
- Дніпропетровська область — 1421 випадок;
- Донецька область — 898 випадків;
- Житомирська область — 1921 випадок;
- Закарпатська область — 5267 випадків;
- Запорізька область — 823 випадки;
- Івано-Франківська область — 4795 випадків;
- Кіровоградська область — 710 випадків;
- м. Київ — 8452 випадки;
- Київська область — 3823 випадки;
- Львівська область — 9783 випадки;
- Луганська область — 128 випадків;
- Миколаївська область — 621 випадок;
- Одеська область — 3414 випадків;
- Полтавська область — 459 випадків;
- Рівненська область — 6195 випадків;
- Сумська область — 529 випадків;
- Тернопільська область — 3086 випадків;
- Харківська область — 3862 випадки;
- Херсонська область — 230 випадків;
- Хмельницька область — 1180 випадків;
- Чернівецька область — 6061 випадок;
- Черкаська область — 949 випадків;
- Чернігівська область — 883 випадки.
- 1 серпня в Києві зафіксовано COVID-19 – статистика в Україні 8 серпня 2020 захворювання коронавірусом.