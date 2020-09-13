За минулу добу, 12 вересня, в Україні виявили 2476 нових випадків COVID-19.

Про це повідомляється на сайті Ради національної безпеки і оборони України.

З початку епідемії в Україні коронавірус підтвердили у 154 335 осіб, з них 3 178 померли, 68 893 – одужали.

30 осіб за останню добу померло.