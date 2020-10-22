Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Станом на 22 жовтня в Україні 322 879 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 043 летальних, 134 898 пацієнтів одужали.

Загалом проведено 2 914 006 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 2 679 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 8 782 випадки;
  • Волинська область — 11 574 випадки;
  • Дніпропетровська область — 12 068 випадків;
  • Донецька область — 7 896 випадків;
  • Житомирська область — 10 838 випадків;
  • Закарпатська область — 12 285 випадків;
  • Запорізька область — 7 093 випадки;
  • Івано-Франківська область — 17 447 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 786 випадків;
  • Київ — 32 500 випадків;
  • Київська область — 13 688 випадків;
  • Львівська область — 26 021 випадок;
  • Луганська область — 2 841 випадок;
  • Миколаївська область — 6 428 випадків;
  • Одеська область — 20 557 випадків;
  • Полтавська область — 7 216 випадків;
  • Рівненська область — 16 691 випадок;
  • Сумська область — 9 730 випадків;
  • Тернопільська область — 18 283 випадки;
  • Харківська область — 30 899 випадків;
  • Херсонська область — 2 844 випадки;
  • Хмельницька область — 11 942 випадки;
  • Чернівецька область — 18 562 випадки;
  • Черкаська область — 7 541 випадок;
  • Чернігівська область — 7 367 випадків.