Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Станом на 22 жовтня в Україні 322 879 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 043 летальних, 134 898 пацієнтів одужали.
Загалом проведено 2 914 006 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 2 679 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 8 782 випадки;
- Волинська область — 11 574 випадки;
- Дніпропетровська область — 12 068 випадків;
- Донецька область — 7 896 випадків;
- Житомирська область — 10 838 випадків;
- Закарпатська область — 12 285 випадків;
- Запорізька область — 7 093 випадки;
- Івано-Франківська область — 17 447 випадків;
- Кіровоградська область — 1 786 випадків;
- Київ — 32 500 випадків;
- Київська область — 13 688 випадків;
- Львівська область — 26 021 випадок;
- Луганська область — 2 841 випадок;
- Миколаївська область — 6 428 випадків;
- Одеська область — 20 557 випадків;
- Полтавська область — 7 216 випадків;
- Рівненська область — 16 691 випадок;
- Сумська область — 9 730 випадків;
- Тернопільська область — 18 283 випадки;
- Харківська область — 30 899 випадків;
- Херсонська область — 2 844 випадки;
- Хмельницька область — 11 942 випадки;
- Чернівецька область — 18 562 випадки;
- Черкаська область — 7 541 випадок;
- Чернігівська область — 7 367 випадків.
- Станом на 21 жовтня в Україні зафіксовано рекордну кількість нових випадків коронавірусу COVID-19 та найбільшу з початку епідемії кількість смертей.