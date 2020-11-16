Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

За минулу добу, 15 листопада, в Україні зафіксовано 9 832 нових випадки COVID-19. Захворіли 354 дитини та 360 медпрацівників.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 100 осіб;
  • летальних випадків – 94;
  • одужало – 2 753 особи.

За добу проведено тестувань – 33 486 (зокрема методом ПЛР – 28 685, методом ІФА – 4 801).

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 545 689 осіб;
  • одужало – 244 197 осіб;
  • летальних випадків – 9 697;
  • проведено ПЛР-тестувань – 3 941 651.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 51 499 випадків;
  • Вінницька область – 13 948 випадків;
  • Волинська область – 18 936 випадків;
  • Дніпропетровська область – 22 069 випадків;
  • Донецька область – 17 201 випадок;
  • Житомирська область – 22 847 випадків;
  • Закарпатська область – 19 559 випадків;
  • Запорізька область – 19 291 випадок;
  • Івано-Франківська область – 28 440 випадків;
  • Київська область – 25 141 випадок;
  • Кіровоградська область – 3 710 випадків;
  • Луганська область – 5 169 випадків;
  • Львівська область – 37 466 випадків;
  • Миколаївська область – 12 633 випадки;
  • Одеська область – 33 415 випадків;
  • Полтавська область – 15 262 випадки;
  • Рівненська область – 25 210 випадків;
  • Сумська область – 18 324 випадки;
  • Тернопільська область – 23 757 випадків;
  • Харківська область – 48 179 випадків;
  • Херсонська область – 7 126 випадків;
  • Хмельницька область – 23 136 випадків;
  • Черкаська область – 13 478 випадків;
  • Чернівецька область – 28 336 випадків;
  • Чернігівська область – 11 557 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) та Одеській (633) областях.