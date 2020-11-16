Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
За минулу добу, 15 листопада, в Україні зафіксовано 9 832 нових випадки COVID-19. Захворіли 354 дитини та 360 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 100 осіб;
- летальних випадків – 94;
- одужало – 2 753 особи.
За добу проведено тестувань – 33 486 (зокрема методом ПЛР – 28 685, методом ІФА – 4 801).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 545 689 осіб;
- одужало – 244 197 осіб;
- летальних випадків – 9 697;
- проведено ПЛР-тестувань – 3 941 651.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 51 499 випадків;
- Вінницька область – 13 948 випадків;
- Волинська область – 18 936 випадків;
- Дніпропетровська область – 22 069 випадків;
- Донецька область – 17 201 випадок;
- Житомирська область – 22 847 випадків;
- Закарпатська область – 19 559 випадків;
- Запорізька область – 19 291 випадок;
- Івано-Франківська область – 28 440 випадків;
- Київська область – 25 141 випадок;
- Кіровоградська область – 3 710 випадків;
- Луганська область – 5 169 випадків;
- Львівська область – 37 466 випадків;
- Миколаївська область – 12 633 випадки;
- Одеська область – 33 415 випадків;
- Полтавська область – 15 262 випадки;
- Рівненська область – 25 210 випадків;
- Сумська область – 18 324 випадки;
- Тернопільська область – 23 757 випадків;
- Харківська область – 48 179 випадків;
- Херсонська область – 7 126 випадків;
- Хмельницька область – 23 136 випадків;
- Черкаська область – 13 478 випадків;
- Чернівецька область – 28 336 випадків;
- Чернігівська область – 11 557 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) та Одеській (633) областях.