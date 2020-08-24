Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Загалом проведено 1 425 351 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 289 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3624 випадки;
- Волинська область — 5147 випадків;
- Дніпропетровська область — 2005 випадків;
- Донецька область — 1237 випадків;
- Житомирська область — 2864 випадки;
- Закарпатська область — 7026 випадків;
- Запорізька область — 1377 випадків;
- Івано-Франківська область — 7975 випадків;
- Кіровоградська область — 768 випадків;
- м. Київ — 12 023 випадки;
- Київська область — 5025 випадків;
- Львівська область — 13 253 випадки;
- Луганська область — 244 випадки;
- Миколаївська область — 997 випадків;
- Одеська область — 6054 випадки;
- Полтавська область — 663 випадки;
- Рівненська область — 8559 випадків;
- Сумська область — 1187 випадків;
- Тернопільська область — 4765 випадків;
- Харківська область — 7634 випадки;
- Херсонська область — 336 випадків;
- Хмельницька область — 2010 випадків;
- Чернівецька область — 9167 випадків;
- Черкаська область — 1297 випадків;
- Чернігівська область — 1520 випадків.