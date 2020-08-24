Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Загалом проведено 1 425 351 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 289 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3624 випадки;
  • Волинська область — 5147 випадків;
  • Дніпропетровська область — 2005 випадків;
  • Донецька область — 1237 випадків;
  • Житомирська область — 2864 випадки;
  • Закарпатська область — 7026 випадків;
  • Запорізька область — 1377 випадків;
  • Івано-Франківська область — 7975 випадків;
  • Кіровоградська область — 768 випадків;
  • м. Київ — 12 023 випадки;
  • Київська область — 5025 випадків;
  • Львівська область — 13 253 випадки;
  • Луганська область — 244 випадки;
  • Миколаївська область — 997 випадків;
  • Одеська область — 6054 випадки;
  • Полтавська область — 663 випадки;
  • Рівненська область — 8559 випадків;
  • Сумська область — 1187 випадків;
  • Тернопільська область — 4765 випадків;
  • Харківська область — 7634 випадки;
  • Херсонська область — 336 випадків;
  • Хмельницька область — 2010 випадків;
  • Чернівецька область — 9167 випадків;
  • Черкаська область — 1297 випадків;
  • Чернігівська область — 1520 випадків.