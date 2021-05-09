В Україні за добу зафіксували 5 372 нових випадки COVID-19

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.
Також за минулу добу:
- ушпиталено – 2 599 осіб;
- летальних випадків – 193;
- одужало – 9 181 особа;
- здійснено тестувань за добу – 46 516 (зокрема методом ПЛР – 21 796, методом ІФА – 4 859, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 861).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 119 510 осіб;
- одужало – 1 759 751 особа;
- летальних випадків – 46 393;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 655 779.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (798), Донецькій (401), Харківській (361), Одеській (342) та Львівській (329) областях.
4 843 людини щеплено проти COVID-19 за добу 8 травня 2021 року в Україні.
862 641 людину щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 862 639 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
- м. Київ – 255 випадків/ 360 щеплень;
- Вінницька область – 73 випадки/ 60 щеплень;
- Волинська область – 82 випадки/ 102 щеплення;
- Дніпропетровська область – 798 випадків/ 510 щеплень;
- Донецька область – 401 випадок/ 0 щеплень;
- Житомирська область – 191 випадок/ 51 щеплення;
- Закарпатська – 37 випадків/ 30 щеплень;
- Запорізька область – 111 випадків/ 53 щеплення;
- Івано-Франківська область – 83 випадки/ 120 щеплень;
- Київська область – 210 випадків/ 225 щеплень;
- Кіровоградська область – 150 випадків/ 289 щеплень;
- Луганська область – 54 випадки/ 86 щеплень;
- Львівська область – 329 випадків/ 814 щеплень;
- Миколаївська область – 253 випадки/ 303 щеплення;
- Одеська область – 342 випадки/ 298 щеплень;
- Полтавська область – 147 випадків/ 164 щеплення;
- Рівненська область – 142 випадки/ 50 щеплень;
- Сумська область – 225 випадків/ 40 щеплень;
- Тернопільська область – 227 випадків/ 160 щеплень;
- Харківська область – 361 випадок/ 55 щеплень;
- Херсонська область – 154 випадки/ 540 щеплень;
- Хмельницька область – 227 випадків/ 10 щеплень;
- Черкаська область – 152 випадки/ 226 щеплень;
- Чернівецька область – 69 випадків/ 117 щеплень;
- Чернігівська область – 299 випадків/ 180 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Щеплення проводилось 76 мобільними бригадами з імунізації та 367 пунктами щеплення.
Станом на 8 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 527 949 осіб.
- У п’ятницю, 7 травня, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні вивела останню область з “червоної” зони карантину.