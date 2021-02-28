За добу, 27 лютого, в Україні виявили 5833 нових випадків коронавірусу COVID-19. Зокрема, захворіли 795 дітей та 146 медпрацівників.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

ушпиталено – 3 218 осіб;

летальних випадків – 89;

одужало – 1 702 осіб;

здійснено тестувань за добу – 47 811 (зокрема методом ПЛР – 24 491, методом ІФА – 5 126, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 18 194).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 347 849 осіб;

одужало – 1 170 023 особа;

летальних випадків – 25 982;

проведено ПЛР-тестувань – 6 906 179.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (734), Вінницькій (558), Житомирській (528), Закарпатській (423) та Чернівецькій (411) та областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 208 випадків;

Вінницька область – 558 випадків;

Волинська область – 94 випадки;

Дніпропетровська область – 344 випадки;

Донецька область – 164 випадки;

Житомирська область – 528 випадків;

Закарпатська область – 423 випадки;

Запорізька область – 98 випадків;

Івано-Франківська область – 734 випадки;

Київська область – 351 випадок;

Кіровоградська область – 30 випадків;

Луганська область – 17 випадків;

Львівська область – 399 випадків;

Миколаївська область – 149 випадків;

Одеська область – 144 випадки;

Полтавська область – 58 випадків;

Рівненська область – 120 випадків;

Сумська область – 125 випадків;

Тернопільська область – 218 випадків;

Харківська область – 276 випадків;

Херсонська область – 36 випадків;

Хмельницька область – 237 випадків;

Черкаська область – 51 випадок;

Чернівецька область – 411 випадків;

Чернігівська область – 60 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.