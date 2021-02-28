Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

  • ушпиталено – 3 218 осіб;
  • летальних випадків – 89;
  • одужало – 1 702 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 47 811 (зокрема методом ПЛР – 24 491, методом ІФА – 5 126, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 18 194).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 347 849 осіб;
  • одужало – 1 170 023 особа;
  • летальних випадків – 25 982;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 906 179.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (734), Вінницькій (558), Житомирській (528), Закарпатській (423) та Чернівецькій (411) та областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 208 випадків;
  • Вінницька область – 558 випадків;
  • Волинська область – 94 випадки;
  • Дніпропетровська область – 344 випадки;
  • Донецька область – 164 випадки;
  • Житомирська область – 528 випадків;
  • Закарпатська область – 423 випадки;
  • Запорізька область – 98 випадків;
  • Івано-Франківська область – 734 випадки;
  • Київська область – 351 випадок;
  • Кіровоградська область – 30 випадків;
  • Луганська область – 17 випадків;
  • Львівська область – 399 випадків;
  • Миколаївська область – 149 випадків;
  • Одеська область – 144 випадки;
  • Полтавська область – 58 випадків;
  • Рівненська область – 120 випадків;
  • Сумська область – 125 випадків;
  • Тернопільська область – 218 випадків;
  • Харківська область – 276 випадків;
  • Херсонська область – 36 випадків;
  • Хмельницька область – 237 випадків;
  • Черкаська область – 51 випадок;
  • Чернівецька область – 411 випадків;
  • Чернігівська область – 60 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.