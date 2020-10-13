Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО.

Найбільшу кількість нових випадків за добу виявили: в Харківській області (439), Києві (397), Львівській області (341), Дніпропетровській області (305), Полтавській області (285), Одеській області (277), Донецькій області (262), Тернопільській області (258), Хмельницькій області (219), Київській області (216), Сумській області (205), Івано-Франківській області (201), Житомирській області (197), Чернігівській області (191).

За добу підтверджено ще 107 летальних випадків. Всього з початку епідемії від ускладнень COVID-19 померли 5122 людини.

При цьому одужали за добу 2152 пацієнта. З початку спалаху коронавірус в Україні подолали 116 562 пацієнта.

За весь час в Україні було зафіксовано 270 587 випадків COVID-19.

ОНОВЛЕНО:

Як розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, за добу було проведено 51 205 тестувань на коронавірус (з них 28 353 – методом ПЛР).

Степанов також зазначив, що в Україні зараз “досить напружена ситуація з ліжкомісцями, госпіталізацією”. Так, за минулу добу були госпіталізовані 865 осіб. Станом на сьогоднішній ранок зайнято вже 21 277 ліжок по країні (з 34 154, які були введені для лікування хворих на коронавірус).

Згідно з даними МОЗ України, коронавірусна хвороба виявлена:

• Вінницька область – 7726 випадків;

• Волинська область – 9955 випадків;

• Дніпропетровська область – 9272 випадки;

• Донецька область – 5961 випадок;

• Житомирська область – 8661 випадок;

• Закарпатська область – 11 042 випадки;

• Запорізька область – 5762 випадки;

• Івано-Франківська область – 15 580 випадків;

• Кіровоградська область – 1 355 випадків;

• м. Київ – 28 090 випадків;

• Київська область – 11 525 випадків;

• Львівська область – 23 129 випадків;

• Луганська область – 1917 випадків;

• Миколаївська область – 4867 випадків;

• Одеська область – 17 047 випадків;

• Полтавська область – 4906 випадків;

• Рівненська область – 14 868 випадків;

• Сумська область – 7485 випадків;

• Тернопільська область – 16 250 випадків;

• Харківська область – 25 625 випадків;

• Херсонська область – 2024 випадки;

• Хмельницька область – 9230 випадків;

• Чернівецька область – 16 649 випадків;

• Черкаська область – 5849 випадків;

• Чернігівська область – 5812 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 13 жовтня надійшло 5391 повідомлення про підозру на коронавірус. Всього з початку 2020 року зареєстровано 339 104 повідомлення про підозру на COVID-19.