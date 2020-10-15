Станом на четвер, 15 жовтня, в Україні підтверджено 5062 нові випадки коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО.

Найбільшу кількість нових випадків виявили: в Харківській області (651), Києві (445), Львівській області (332), Сумській області (271), Житомирській області (269), Донецькій області (244), Київській області (227), Тернопільській області (222), Дніпропетровській області (220).

За добу зафіксовано 73 летальні випадки. Всього з початку епідемії від ускладнень COVID-19 померли 5302 людини.

При цьому одужав за добу 951 пацієнт. З початку спалаху коронавірус в Україні подолали 119 650 пацієнтів.

За весь час в Україні було зафіксовано 281 239 випадків коронавірусу.