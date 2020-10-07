В Україні за минулу добу встановлено рекорд за кількістю тестувань на коронавірус COVID-19.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“За попередню добу в цілому було зроблено 59 189 тестувань: з них 32 376 досліджень – методом ПЛР, а також 26 813 досліджень – методом ІФА. Це рекордна кількість тестів ПЛР за час епідемії”, – зазначив він.

Степанов визнав, що тестувань все ще робиться недостатньо, виходячи з нинішньої кількості хворих і динаміки поширення вірусу.

“Ми і далі їх збільшуємо, ми і далі завозимо, встановлюємо відповідне обладнання”, – розповів міністр.

Він нагадав, що на початку квітні в Україні робили лише 200 ПЛР-тестувань на добу.

За даними Степанова, зараз “напружена ситуація” з тестуваннями спостерігається в Донецькій, Харківській та Одеській областях. У зазначені регіони перекидають потужності з інших областей.

Степанов також поінформував, що МОЗ домовляється з приватними лабораторіями, щоб ті проводили тести на COVID-19 за державний рахунок. Крім того, планується незабаром використовувати швидкі тести “на антигени”. Всі ці заходи спрямовані на подолання черг на тестування.

“Ми хочемо, щоб до грудня було не менше 50 тисяч тестів ПЛР на добу, які будуть робитися саме в державних установах. Крім того, у нас є ще один метод, який ми вводимо, він тільки з’явився в світі. Це так звані швидкі тести на антиген. Що таке антиген? Це сам вірус, який потрапляє в організм. І ми дуже швидко зможемо зробити тестування і побачити, що з людиною, а далі вже робити ПЛР-тест. Крім того, ще одна розробка тестів, які зараз проходять верифікацію, – і ми збираємося це запускати в роботу, – це українські тести”, – розповів міністр.

“Все це, я думаю, в найближчі тижні суттєво збільшить кількість тестувань – і зменшить черги”, – додав Степанов.

(На відео – з 2:19)