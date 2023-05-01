Про це повідомило The Guardian.
Найбільший рівень зубожіння зафіксували у сільській місцевості. За даними регіонального директора Світового банку у Східній Європі Арупа Банерджі, рівень бідності може різко зрости.
Станом на кінець 2022 року рівень безробіття неофіційно становив 36%. Водночас за результатами першого року повномасштабної війни РФ проти України інфляція досягла 26,6%.
Свою чергою, економістка Олена Білан каже про поглиблення кризи. Нині без величезного пакета фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів, зокрема обіцянки на суму 43 мільярди доларів, ситуація була б гіршою.
“Ми спостерігаємо падіння ВВП на 30% – значною мірою через те, що Україна експортує 80% своїх товарів через порти, до яких вона більше не має доступу. У нас була інфляція 26% – знову ж таки, що могло бути гірше – але зарплати людей також залишалися незмінними, а валюта девальвувала стосовно долара на 20%. Найбільша проблема полягатиме в тому, як створити нові робочі місця”, – зауважила вона.
Найбільше у ціні зросли їжа, паливо та послуги. Зокрема подорожчання подекуди було на 40-50%.
- За оцінкою Світового банку, повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування території України буде коштувати 37,4 млрд доларів.
- 12 квітня під час робочого візиту у Вашингтон прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із керівництвом Світового банку та заручився підтримкою на суму $200 млн для відновлення енергетичного сектору країни.