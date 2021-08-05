Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 532 особи;
- летальних випадків – 25;
- одужало – 542 особи;
- здійснено тестувань за добу – 46 074 (зокрема методом ПЛР – 20 950, методом ІФА – 9 154);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 15 970.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 256 397 осіб;
- одужало – 2 188 815 осіб;
- летальних випадків – 53 049;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 467 613.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 187 випадків;
Вінницька область – 57 випадків;
Волинська область – 7 випадків;
Дніпропетровська область – 43 випадки;
Донецька область – 55 випадків;
Житомирська область – 23 випадки;
Закарпатська область – 15 випадків;
Запорізька область – 62 випадки;
Івано-Франківська область – 13 випадків;
Київська область – 36 випадків;
Кіровоградська область – 6 випадків;
Луганська область – 46 випадків;
Львівська область – 55 випадків;
Миколаївська область – 24 випадки;
Одеська область – 75 випадків;
Полтавська область – 20 випадків;
Рівненська область – 21 випадок;
Сумська область – 39 випадків;
Тернопільська область – 46 випадків;
Харківська область – 59 випадків;
Херсонська область – 40 випадків;
Хмельницька область – 32 випадки;
Черкаська область – 27 випадків;
Чернівецька область – 23 випадки;
Чернігівська область – 41 випадок.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (187), Одеській (75), Запорізькій (62), Харківській (59) та Вінницькій (57) областях.
- Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони (ВООЗ) здоров’я закликає країни наразі утриматися від щеплення громадян третьою дозою вакцини проти коронавірусу хоча б до кінця вересня.