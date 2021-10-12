В Україні за минулу добу, 11 жовтня, зафіксовано 11 996 нових випадків COVID-19. Захворіли 1 262 дитини та 227 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 274 особи;

летальних випадків – 352;

одужало – 5 419 осіб;

здійснено тестувань за добу – 93 732 (зокрема методом ПЛР – 46 233, методом ІФА – 8 913);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 38 586.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 562 085 осіб;

одужало – 2 297 899 осіб;

летальних випадків – 59 052;

проведено ПЛР-тестувань – 13 323 492.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 628 випадків;

Вінницька область – 121 випадок;

Волинська область – 322 випадки;

Дніпропетровська область – 856 випадків;

Донецька область – 607 випадків;

Житомирська область – 155 випадків;

Закарпатська область – 139 випадків;

Запорізька область – 715 випадків;

Івано-Франківська область – 172 випадки;

Київська область – 512 випадків;

Кіровоградська область – 53 випадки;

Луганська область – 548 випадків;

Львівська область – 978 випадків;

Миколаївська область – 184 випадки;

Одеська область – 816 випадків;

Полтавська область – 669 випадків;

Рівненська область – 492 випадки;

Сумська область – 449 випадків;

Тернопільська область – 162 випадки;

Харківська область – 1 502 випадки;

Херсонська область – 350 випадків;

Хмельницька область – 227 випадків;

Черкаська область – 532 випадки;

Чернівецька область – 560 випадків;

Чернігівська область – 247 випадків.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1502), Львівській (978), Дніпропетровській (856), Одеській (816) та Запорізькій (715) областях.