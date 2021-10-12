Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 274 особи;
- летальних випадків – 352;
- одужало – 5 419 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 93 732 (зокрема методом ПЛР – 46 233, методом ІФА – 8 913);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 38 586.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 562 085 осіб;
- одужало – 2 297 899 осіб;
- летальних випадків – 59 052;
- проведено ПЛР-тестувань – 13 323 492.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 628 випадків;
Вінницька область – 121 випадок;
Волинська область – 322 випадки;
Дніпропетровська область – 856 випадків;
Донецька область – 607 випадків;
Житомирська область – 155 випадків;
Закарпатська область – 139 випадків;
Запорізька область – 715 випадків;
Івано-Франківська область – 172 випадки;
Київська область – 512 випадків;
Кіровоградська область – 53 випадки;
Луганська область – 548 випадків;
Львівська область – 978 випадків;
Миколаївська область – 184 випадки;
Одеська область – 816 випадків;
Полтавська область – 669 випадків;
Рівненська область – 492 випадки;
Сумська область – 449 випадків;
Тернопільська область – 162 випадки;
Харківська область – 1 502 випадки;
Херсонська область – 350 випадків;
Хмельницька область – 227 випадків;
Черкаська область – 532 випадки;
Чернівецька область – 560 випадків;
Чернігівська область – 247 випадків.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1502), Львівській (978), Дніпропетровській (856), Одеській (816) та Запорізькій (715) областях.
- В Україні за 10 жовтня зафіксовано 8832 нові випадки COVID-19. Захворіли 863 дитини та 78 медпрацівників.