Про це повідомляє МОЗ України.
14 грудня зафіксовано 8 416 нових випадків COVID-19: захворіли 412 дітей та 447 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 479 осіб;
- летальних випадків – 233;
- одужало – 16 150 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 55 856 (зокрема методом ПЛР – 31 963, методом ІФА – 23 893).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 909 082 особи;
- одужало – 522 868 осіб;
- летальних випадків – 15 480;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 084 649.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 93 302 випадки;
- Вінницька область – 19 977 випадків;
- Волинська область – 28 527 випадків;
- Дніпропетровська область – 49 961 випадок;
- Донецька область – 30 062 випадки;
- Житомирська область – 34 511 випадків;
- Закарпатська область – 26 281 випадок;
- Запорізька область – 43 034 випадки;
- Івано-Франківська область – 40 875 випадків;
- Київська область – 49 335 випадків;
- Кіровоградська область – 7 273 випадки;
- Луганська область – 7 987 випадків;
- Львівська область – 54 233 випадки;
- Миколаївська область – 24 404 випадки;
- Одеська область – 59 113 випадків;
- Полтавська область – 30 025 випадків;
- Рівненська область – 36 599 випадків;
- Сумська область – 36 098 випадків;
- Тернопільська область – 31 374 випадки;
- Харківська область – 62 708 випадків;
- Херсонська область – 14 346 випадків;
- Хмельницька область – 34 919 випадків;
- Черкаська область – 32 272 випадки;
- Чернівецька область – 37 080 випадків;
- Чернігівська область – 24 786 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях.
- Станом на 12 грудня в Україні підтверджено понад 12,8 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.