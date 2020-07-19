Covid-19 Україна

оновлено 19.07.2020 о 10:02

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В Україні за минулу добу виявили 731 новий випадок коронавірусу

В Україні станом на ранок 19 липня зафіксовано 58 842 випадків COVID-19, за добу - 731.

Неділя, 19 липня 2020, 10:29

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.

За минуло добу в країні зафіксували 8 летальних випадків. Водночас, одужали 354 пацієнти.

Загалом в Україні зафіксували 58 842 випадки інфікування коронавірусом. Наразі 30 879 осіб вже подолали хворобу, а 1485 людей померли від ускладнень.

Статистика по регіонах станом на ранок 19 липня:
  • Вінницька область – 2 299 (+28)
  • Волинська область – 3 251 (+32)
  • Дніпропетровська область – 1 207 (+24)
  • Донецька область – 792 (+1)
  • Житомирська область – 1 593 (+9)
  • Закарпатська область – 4 354 (+36)
  • Запорізька область – 669 (+4)
  • Івано-Франківська область – 3 464 (+79)
  • Кіровоградська область – 681 (+4)
  • м. Київ – 6 884 (+87)
  • Київська область – 3 271 (+42)
  • Львівська область – 8 000 (+109)
  • Луганська область – 106 (+1)
  • Миколаївська область – 513 (+3)
  • Одеська область – 2 532 (+40)
  • Полтавська область – 351 (+3)
  • Рівненська область – 5 082 (+67)
  • Сумська область – 370 (+15)
  • Тернопільська область – 2 430 (+36)
  • Харківська область – 3 014 (+43)
  • Херсонська область – 213 (+4)
  • Хмельницька область – 980 (+17)
  • Чернівецька область – 5 311 (+22)
  • Черкаська область – 833 (+15)
  • Чернігівська область – 642 (+10)

Теги: МОЗ, Коронавірус, статистика

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