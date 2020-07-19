В Україні за минулу добу виявили 731 новий випадок коронавірусу

В Україні станом на ранок 19 липня зафіксовано 58 842 випадків COVID-19, за добу - 731.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.

За минуло добу в країні зафіксували 8 летальних випадків. Водночас, одужали 354 пацієнти.

Загалом в Україні зафіксували 58 842 випадки інфікування коронавірусом. Наразі 30 879 осіб вже подолали хворобу, а 1485 людей померли від ускладнень.

Статистика по регіонах станом на ранок 19 липня:

Вінницька область – 2 299 (+28)

Волинська область – 3 251 (+32)

Дніпропетровська область – 1 207 (+24)

Донецька область – 792 (+1)

Житомирська область – 1 593 (+9)

Закарпатська область – 4 354 (+36)

Запорізька область – 669 (+4)

Івано-Франківська область – 3 464 (+79)

Кіровоградська область – 681 (+4)

м. Київ – 6 884 (+87)

Київська область – 3 271 (+42)

Львівська область – 8 000 (+109)

Луганська область – 106 (+1)

Миколаївська область – 513 (+3)

Одеська область – 2 532 (+40)

Полтавська область – 351 (+3)

Рівненська область – 5 082 (+67)

Сумська область – 370 (+15)

Тернопільська область – 2 430 (+36)

Харківська область – 3 014 (+43)

Херсонська область – 213 (+4)

Хмельницька область – 980 (+17)

Чернівецька область – 5 311 (+22)

Черкаська область – 833 (+15)

Чернігівська область – 642 (+10)