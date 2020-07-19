В Україні за минулу добу виявили 731 новий випадок коронавірусу

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.
За минуло добу в країні зафіксували 8 летальних випадків. Водночас, одужали 354 пацієнти.
Загалом в Україні зафіксували 58 842 випадки інфікування коронавірусом. Наразі 30 879 осіб вже подолали хворобу, а 1485 людей померли від ускладнень.
Статистика по регіонах станом на ранок 19 липня:
- Вінницька область – 2 299 (+28)
- Волинська область – 3 251 (+32)
- Дніпропетровська область – 1 207 (+24)
- Донецька область – 792 (+1)
- Житомирська область – 1 593 (+9)
- Закарпатська область – 4 354 (+36)
- Запорізька область – 669 (+4)
- Івано-Франківська область – 3 464 (+79)
- Кіровоградська область – 681 (+4)
- м. Київ – 6 884 (+87)
- Київська область – 3 271 (+42)
- Львівська область – 8 000 (+109)
- Луганська область – 106 (+1)
- Миколаївська область – 513 (+3)
- Одеська область – 2 532 (+40)
- Полтавська область – 351 (+3)
- Рівненська область – 5 082 (+67)
- Сумська область – 370 (+15)
- Тернопільська область – 2 430 (+36)
- Харківська область – 3 014 (+43)
- Херсонська область – 213 (+4)
- Хмельницька область – 980 (+17)
- Чернівецька область – 5 311 (+22)
- Черкаська область – 833 (+15)
- Чернігівська область – 642 (+10)
- У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, хто може пройти тест на коронавірус безкоштовно.