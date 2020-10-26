Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

  • Загалом проведено 3 053 927 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 1 029 пацієнтів.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:Вінницька область — 9 401 випадок;
  • Волинська область — 12 403 випадки;
  • Дніпропетровська область — 13 144 випадки;
  • Донецька область — 8 701 випадок;
  • Житомирська область — 12 533 випадки;
  • Закарпатська область — 13 144 випадки;
  • Запорізька область — 8 132 випадки;
  • Івано-Франківська область — 18 590 випадків;
  • Кіровоградська область — 2 114 випадків;
  • Київ — 34 362 випадки;
  • Київська область — 14 845 випадків;
  • Львівська область — 27 608 випадків;
  • Луганська область — 3 233 випадки;
  • Миколаївська область — 7 069 випадків;
  • Одеська область — 22 179 випадків;
  • Полтавська область — 8 056 випадків;
  • Рівненська область — 17 730 випадків;
  • Сумська область — 10 605 випадків;
  • Тернопільська область — 19 261 випадок;
  • Харківська область — 33 250 випадків;
  • Херсонська область — 3 236 випадків;
  • Хмельницька область — 13 482 випадки;
  • Чернівецька область — 19 728 випадків;
  • Черкаська область — 8 147 випадків;
  • Чернігівська область — 7 971 випадок.