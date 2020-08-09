Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Станом на 09:00 9 серпня в Україні 80 949 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 897 летальних, 43 972 пацієнти одужало.

За добу зафіксовано 1 199 нових випадків. Загалом проведено 1 169 351 тестування методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2 974 випадки;
  • Волинська область — 4 282 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1 547 випадків;
  • Донецька область — 975 випадків;
  • Житомирська область — 2 131 випадок;
  • Закарпатська область — 5 765 випадків;
  • Запорізька область — 937 випадків;
  • Івано-Франківська область — 5 676 випадків;
  • Кіровоградська область — 721 випадок;
  • м. Київ — 9 498 випадків;
  • Київська область — 4 176 випадків;
  • Львівська область — 10 851 випадок;
  • Луганська область — 153 випадки;
  • Миколаївська область — 705 випадків;
  • Одеська область — 4 165 випадків;
  • Полтавська область — 494 випадки;
  • Рівненська область — 6 840 випадків;
  • Сумська область — 668 випадків;
  • Тернопільська область — 3 289 випадків;
  • Харківська область — 4 784 випадки;
  • Херсонська область — 267 випадків;
  • Хмельницька область — 1 346 випадків;
  • Чернівецька область — 6 669 випадків;
  • Черкаська область — 1 022 випадки;
  • Чернігівська область — 1 014 випадків.