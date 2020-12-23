Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 979 осіб;
  • летальних випадків – 275;
  • одужало – 15 372 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 61 445 (зокрема методом ПЛР – 41 219, методом ІФА – 20 226).

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 989 642 особи;
  • одужало – 615 660 осіб;
  • летальних випадків – 17 172;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 348 820.

Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 103 663 випадки;
  • Вінницька область – 21 259 випадків;
  • Волинська область – 31 490 випадків;
  • Дніпропетровська область – 54 625 випадків;
  • Донецька область – 33 102 випадки;
  • Житомирська область – 36 975 випадків;
  • Закарпатська область – 27 391 випадок;
  • Запорізька область – 49 341 випадок;
  • Івано-Франківська область – 42 300 випадків;
  • Київська область – 54 831 випадок;
  • Кіровоградська область – 7 949 випадків;
  • Луганська область – 9 181 випадок;
  • Львівська область – 57 906 випадків;
  • Миколаївська область – 27 970 випадків;
  • Одеська область – 66 295 випадків;
  • Полтавська область – 32 945 випадків;
  • Рівненська область – 39 251 випадок;
  • Сумська область – 38 501 випадок;
  • Тернопільська область – 32 738 випадків;
  • Харківська область – 66 243 випадки;
  • Херсонська область – 16 162 випадки;
  • Хмельницька область – 37 142 випадки;
  • Черкаська область – 35 938 випадків;
  • Чернівецька область – 38 721 випадок;
  • Чернігівська область – 27 723 випадки.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) та Харківській (591) областях.

  • Станом на 22 грудня в Україні підтверджено понад 8,5 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, а одужань – майже вдвічі більше.