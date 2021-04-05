Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 275 осіб;
- летальних випадків – 254;
- одужало – 4 946 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 34 666 (зокрема методом ПЛР – 21 963, методом ІФА – 4 574, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 129).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 755 888 осіб;
- одужало – 1 352 139 осіб;
- летальних випадків – 34 587;
- проведено ПЛР-тестувань – 8 356 074.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ – 458 випадків;
Вінницька область – 233 випадки;
Волинська область – 241 випадок;
Дніпропетровська область – 1 003 випадки;
Донецька область – 254 випадки;
Житомирська область – 557 випадків;
Закарпатська – 165 випадків;
Запорізька область – 293 випадки;
Івано-Франківська область – 91 випадок;
Київська область – 619 випадків;
Кіровоградська область – 108 випадків;
Луганська область – 36 випадків;
Львівська область – 1 121 випадок;
Миколаївська область – 287 випадків;
Одеська область – 660 випадків;
Полтавська область – 229 випадків;
Рівненська область – 252 випадки;
Сумська область – 428 випадків;
Тернопільська область – 441 випадок;
Харківська область – 1 155 випадків;
Херсонська область – 176 випадків;
Хмельницька область – 439 випадків;
Черкаська область – 361 випадок;
Чернівецька область – 254 випадки;
Чернігівська область – 318 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 155), Львівській (1 121), Дніпропетровській (1 003), Одеській (660), Київській (619) областях.