В Україні за минулу добу зафіксовано 10 179 нових випадків COVID-19. Захворіла 431 дитина та 152 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 275 осіб;

летальних випадків – 254;

одужало – 4 946 осіб;

здійснено тестувань за добу – 34 666 (зокрема методом ПЛР – 21 963, методом ІФА – 4 574, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 129).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 755 888 осіб;

одужало – 1 352 139 осіб;

летальних випадків – 34 587;

проведено ПЛР-тестувань – 8 356 074.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 458 випадків;

Вінницька область – 233 випадки;

Волинська область – 241 випадок;

Дніпропетровська область – 1 003 випадки;

Донецька область – 254 випадки;

Житомирська область – 557 випадків;

Закарпатська – 165 випадків;

Запорізька область – 293 випадки;

Івано-Франківська область – 91 випадок;

Київська область – 619 випадків;

Кіровоградська область – 108 випадків;

Луганська область – 36 випадків;

Львівська область – 1 121 випадок;

Миколаївська область – 287 випадків;

Одеська область – 660 випадків;

Полтавська область – 229 випадків;

Рівненська область – 252 випадки;

Сумська область – 428 випадків;

Тернопільська область – 441 випадок;

Харківська область – 1 155 випадків;

Херсонська область – 176 випадків;

Хмельницька область – 439 випадків;

Черкаська область – 361 випадок;

Чернівецька область – 254 випадки;

Чернігівська область – 318 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 155), Львівській (1 121), Дніпропетровській (1 003), Одеській (660), Київській (619) областях.