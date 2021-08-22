В Україні за минулу добу зафіксовано 1003 нові випадки COVID-19. Захворіли 45 дітей та 17 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 701 особа;

летальних випадків – 25;

одужало – 236 осіб;

здійснено тестувань за добу – 38 102 (зокрема методом ПЛР – 15 850, методом ІФА – 2 233);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20 019.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 274 561 особа;

одужало – 2 200 999 осіб;

летальних випадків – 53 457;

проведено ПЛР-тестувань – 11 816 619.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 153 випадки;

Вінницька область – 21 випадок;

Волинська область – 8 випадків;

Дніпропетровська область – 131 випадок;

Донецька область – 50 випадків;

Житомирська область – 52 випадки;

Закарпатська область – 6 випадків;

Запорізька область – 36 випадків;

Івано-Франківська область – 27 випадків;

Київська область – 29 випадків;

Кіровоградська область – 5 випадків;

Луганська область – 16 випадків;

Львівська область – 36 випадків;

Миколаївська область – 15 випадків;

Одеська область – 76 випадків;

Полтавська область – 20 випадків;

Рівненська область – 16 випадків;

Сумська область – 20 випадків;

Тернопільська область – 40 випадків;

Харківська область – 77 випадків;

Херсонська область – 45 випадків;

Хмельницька область – 26 випадків;

Черкаська область – 17 випадків;

Чернівецька область – 51 випадок;

Чернігівська область – 30 випадків.

Раніше повідомлялося, що рівень вакцинації проти коронавірусу COVID-19 в Україні є найнижчим серед країн Європи.