Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 701 особа;
- летальних випадків – 25;
- одужало – 236 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 38 102 (зокрема методом ПЛР – 15 850, методом ІФА – 2 233);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20 019.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 274 561 особа;
- одужало – 2 200 999 осіб;
- летальних випадків – 53 457;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 816 619.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 153 випадки;
Вінницька область – 21 випадок;
Волинська область – 8 випадків;
Дніпропетровська область – 131 випадок;
Донецька область – 50 випадків;
Житомирська область – 52 випадки;
Закарпатська область – 6 випадків;
Запорізька область – 36 випадків;
Івано-Франківська область – 27 випадків;
Київська область – 29 випадків;
Кіровоградська область – 5 випадків;
Луганська область – 16 випадків;
Львівська область – 36 випадків;
Миколаївська область – 15 випадків;
Одеська область – 76 випадків;
Полтавська область – 20 випадків;
Рівненська область – 16 випадків;
Сумська область – 20 випадків;
Тернопільська область – 40 випадків;
Харківська область – 77 випадків;
Херсонська область – 45 випадків;
Хмельницька область – 26 випадків;
Черкаська область – 17 випадків;
Чернівецька область – 51 випадок;
Чернігівська область – 30 випадків.
Раніше повідомлялося, що рівень вакцинації проти коронавірусу COVID-19 в Україні є найнижчим серед країн Європи.
- Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін раніше заявляв, що через штам коронавірусу Delta в Україні очікується осіння хвиля COVID-19. За найгіршого сценарію кількість хворих може бути на 30-40% більшою, ніж восени 2020 року.