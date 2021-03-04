Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 271 особа;
- виписано з лікарень – 2 752 особи;
- летальних випадків – 194;
- одужало – 4 837 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 83 086 (зокрема методом ПЛР – 38 068, методом ІФА – 16 265);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 753.
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 1 374 762 особи;
- одужало – 1 186 873 особи;
- летальних випадків – 26 591;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 021 993.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 868 випадків;
Вінницька область – 827 випадків;
Волинська область – 258 випадків;
Дніпропетровська область – 384 випадки;
Донецька область – 280 випадків;
Житомирська область – 888 випадків;
Закарпатська область – 679 випадків;
Запорізька область – 180 випадків;
Івано-Франківська область – 776 випадків;
Київська область – 423 випадки;
Кіровоградська область – 93 випадки;
Луганська область – 53 випадки;
Львівська область – 590 випадків;
Миколаївська область – 197 випадків;
Одеська область – 483 випадки;
Полтавська область – 253 випадки;
Рівненська область – 202 випадки;
Сумська область – 297 випадків;
Тернопільська область – 457 випадків;
Харківська область – 442 випадки;
Херсонська область – 36 випадків;
Хмельницька область – 357 випадків;
Черкаська область – 241 випадок;
Чернівецька область – 626 випадків;
Чернігівська область – 167 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (868), Житомирській (888), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях.
- Станом на 3 березня в Україні підтверджено понад 7,2 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та на дві тисячі менше одужань за добу.