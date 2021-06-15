Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 401 особу;
- летальних випадків – 77;
- одужало – 5 511 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 32 313 осіб,
методом ІФА – 10 428 осіб,
експрес-тестами – 211 991 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 224 992 особи;
одужало – 2 136 176 осіб;
летальних випадків – 51 769;
проведено ПЛР-тестувань – 10 548 499.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 243 випадки;
Вінницька область – 17 випадків;
Волинська область – 15 випадків;
Дніпропетровська область – 82 випадки;
Донецька область – 61 випадок;
Житомирська область – 9 випадків;
Закарпатська область – 16 випадків;
Запорізька область – 52 випадки;
Івано-Франківська область – 9 випадків;
Київська область – 51 випадок;
Кіровоградська область – 10 випадків;
Луганська область – 24 випадки;
Львівська область – 34 випадки;
Миколаївська область – 45 випадків;
Одеська область – 48 випадків;
Полтавська область – 38 випадків;
Рівненська область – 29 випадків;
Сумська область – 19 випадків;
Тернопільська область – 12 випадків;
Харківська область – 60 випадків;
Херсонська область – 8 випадків;
Хмельницька область – 60 випадків;
Черкаська область – 44 випадки;
Чернівецька область – 19 випадків;
Чернігівська область – 9 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (243), Дніпропетровській (82), Донецькій (61), Харківській (60) та Хмельницькій (60) областях.
- Україна потрапила в “зелену” зону Європейського союзу. Показник захворюваності коронавірусом в Україні становить 74,71 випадки на 100 тисяч населення при критерії ЄС у 75 випадків.