В Україні за минулу добу, 14 червня, зафіксовано 1014 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 43 дитини та 51 медпрацівник.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 401 особу;

летальних випадків – 77;

одужало – 5 511 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 32 313 осіб,

методом ІФА – 10 428 осіб,

експрес-тестами – 211 991 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 224 992 особи;

одужало – 2 136 176 осіб;

летальних випадків – 51 769;

проведено ПЛР-тестувань – 10 548 499.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 243 випадки;

Вінницька область – 17 випадків;

Волинська область – 15 випадків;

Дніпропетровська область – 82 випадки;

Донецька область – 61 випадок;

Житомирська область – 9 випадків;

Закарпатська область – 16 випадків;

Запорізька область – 52 випадки;

Івано-Франківська область – 9 випадків;

Київська область – 51 випадок;

Кіровоградська область – 10 випадків;

Луганська область – 24 випадки;

Львівська область – 34 випадки;

Миколаївська область – 45 випадків;

Одеська область – 48 випадків;

Полтавська область – 38 випадків;

Рівненська область – 29 випадків;

Сумська область – 19 випадків;

Тернопільська область – 12 випадків;

Харківська область – 60 випадків;

Херсонська область – 8 випадків;

Хмельницька область – 60 випадків;

Черкаська область – 44 випадки;

Чернівецька область – 19 випадків;

Чернігівська область – 9 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (243), Дніпропетровській (82), Донецькій (61), Харківській (60) та Хмельницькій (60) областях.