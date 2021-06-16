В Україні за минулу добу, 15 червня, зафіксовано 1045 нових випадків COVID-19. Захворіли 46 дітей та 23 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 699 осіб;

летальних випадків – 78;

одужало – 4 802 особи;

здійснено тестувань за добу – 58 853 (зокрема методом ПЛР – 28 321, методом ІФА – 9 718);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20 814.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 226 037 осіб;

одужало – 2 140 978 осіб;

летальних випадків – 51 847;

проведено ПЛР-тестувань – 10 576 820.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 256 випадків;

Вінницька область – 18 випадків;

Волинська область – 28 випадків;

Дніпропетровська область – 55 випадків;

Донецька область – 47 випадків;

Житомирська область – 12 випадків;

Закарпатська область – 22 випадки;

Запорізька область – 52 випадки;

Івано-Франківська область – 10 випадків;

Київська область – 75 випадків;

Кіровоградська область – 13 випадків;

Луганська область – 23 випадки;

Львівська область – 14 випадки;

Миколаївська область – 46 випадків;

Одеська область – 36 випадків;

Полтавська область – 32 випадки;

Рівненська область – 27 випадків;

Сумська область – 31 випадок;

Тернопільська область – 6 випадків;

Харківська область – 64 випадки;

Херсонська область –53 випадки;

Хмельницька область – 50 випадків;

Черкаська область – 42 випадки;

Чернівецька область – 22 випадки;

Чернігівська область – 11 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (256), Київській (75), Харківській (64), Дніпропетровській (55) та Херсонській (53) областях.