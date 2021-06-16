Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 699 осіб;
летальних випадків – 78;
одужало – 4 802 особи;
здійснено тестувань за добу – 58 853 (зокрема методом ПЛР – 28 321, методом ІФА – 9 718);
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20 814.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 226 037 осіб;
одужало – 2 140 978 осіб;
летальних випадків – 51 847;
проведено ПЛР-тестувань – 10 576 820.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 256 випадків;
Вінницька область – 18 випадків;
Волинська область – 28 випадків;
Дніпропетровська область – 55 випадків;
Донецька область – 47 випадків;
Житомирська область – 12 випадків;
Закарпатська область – 22 випадки;
Запорізька область – 52 випадки;
Івано-Франківська область – 10 випадків;
Київська область – 75 випадків;
Кіровоградська область – 13 випадків;
Луганська область – 23 випадки;
Львівська область – 14 випадки;
Миколаївська область – 46 випадків;
Одеська область – 36 випадків;
Полтавська область – 32 випадки;
Рівненська область – 27 випадків;
Сумська область – 31 випадок;
Тернопільська область – 6 випадків;
Харківська область – 64 випадки;
Херсонська область –53 випадки;
Хмельницька область – 50 випадків;
Черкаська область – 42 випадки;
Чернівецька область – 22 випадки;
Чернігівська область – 11 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (256), Київській (75), Харківській (64), Дніпропетровській (55) та Херсонській (53) областях.