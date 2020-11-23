В Україні за минулу добу, 22 листопада, зафіксовано ​​10 945 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли також 491 дитина та 447 медпрацівників.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 165 осіб;

летальних випадків – 124;

одужало – 4 143 особи;

здійснено тестувань за добу – 28 374 (зокрема методом ПЛР – 25 253, методом ІФА – 3121).

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 635 689 осіб;

одужало – 291 060 осіб;

летальних випадків – 11 075;

проведено ПЛР-тестувань – 4 243 600.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 60 218 випадків;

Вінницька область – 15 476 випадків;

Волинська область – 21 864 випадки;

Дніпропетровська область – 29 654 випадки;

Донецька область – 20 262 випадки;

Житомирська область – 26 966 випадків;

Закарпатська область – 21 538 випадків;

Запорізька область – 24 442 випадки;

Івано-Франківська область – 32 296 випадків;

Київська область – 31 212 випадків;

Кіровоградська область – 4 358 випадків;

Луганська область – 5 679 випадків;

Львівська область – 41 279 випадків;

Миколаївська область – 15 320 випадків;

Одеська область – 37 901 випадків;

Полтавська область – 18 557 випадків;

Рівненська область – 28 194 випадки;

Сумська область – 23 167 випадки;

Тернопільська область – 25 813 випадків;

Харківська область – 51 637 випадків;

Херсонська область – 8 704 випадки;

Хмельницька область – 26 430 випадків;

Черкаська область – 18 292 випадки;

Чернівецька область – 31 369 випадків;

Чернігівська область – 15 061 випадок.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Київ (1212), Дніпропетровській (1093), Київській (870), Житомирській (812) та Запорізькій (642) областях.