Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 5 558 осіб;
- виписано з лікарень – 5 694 особи;
- летальних випадків – 407;
- одужало – 6 405 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 139 224 (зокрема методом ПЛР – 61 839, методом ІФА – 21 984);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 55 401.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 674 168 осіб;
- одужало – 1 313 481 особа;
- летальних випадків – 32 825;
- проведено ПЛР-тестувань – 8 120 102.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ – 1 100 випадків;
Вінницька область – 439 випадків;
Волинська область – 254 випадки;
Дніпропетровська область – 209 випадків;
Донецька область – 705 випадків;
Житомирська область – 434 випадки;
Закарпатська – 370 випадків;
Запорізька область – 737 випадків;
Івано-Франківська область – 225 випадків;
Київська область – 430 випадків;
Кіровоградська область – 118 випадків;
Луганська область – 213 випадків;
Львівська область – 833 випадки;
Миколаївська область – 247 випадків;
Одеська область – 1 012 випадків;
Полтавська область – 293 випадки;
Рівненська область – 591 випадок;
Сумська область – 487 випадків;
Тернопільська область – 202 випадки;
Харківська область – 906 випадків;
Херсонська область – 146 випадків;
Хмельницька область – 664 випадки;
Черкаська область – 374 випадки;
Чернівецька область – 211 випадків;
Чернігівська область – 26 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 100), Одеській (1 012), Харківській (906), Львівській (833) та Запорізькій (737) областях.