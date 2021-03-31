В Україні за минулу добу зафіксовано 11 226 нових випадків COVID-19. Захворіли 491 дитина та 335 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 5 558 осіб;

виписано з лікарень – 5 694 особи;

летальних випадків – 407;

одужало – 6 405 осіб;

здійснено тестувань за добу – 139 224 (зокрема методом ПЛР – 61 839, методом ІФА – 21 984);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 55 401.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 674 168 осіб;

одужало – 1 313 481 особа;

летальних випадків – 32 825;

проведено ПЛР-тестувань – 8 120 102.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1 100 випадків;

Вінницька область – 439 випадків;

Волинська область – 254 випадки;

Дніпропетровська область – 209 випадків;

Донецька область – 705 випадків;

Житомирська область – 434 випадки;

Закарпатська – 370 випадків;

Запорізька область – 737 випадків;

Івано-Франківська область – 225 випадків;

Київська область – 430 випадків;

Кіровоградська область – 118 випадків;

Луганська область – 213 випадків;

Львівська область – 833 випадки;

Миколаївська область – 247 випадків;

Одеська область – 1 012 випадків;

Полтавська область – 293 випадки;

Рівненська область – 591 випадок;

Сумська область – 487 випадків;

Тернопільська область – 202 випадки;

Харківська область – 906 випадків;

Херсонська область – 146 випадків;

Хмельницька область – 664 випадки;

Черкаська область – 374 випадки;

Чернівецька область – 211 випадків;

Чернігівська область – 26 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 100), Одеській (1 012), Харківській (906), Львівській (833) та Запорізькій (737) областях.