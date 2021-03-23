Про це повідомляє МОЗ України:
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 519 осіб;
- виписано з лікарень – 892 особи;
- летальних випадків – 333;
- одужало – 8 044 особи;
- здійснено тестувань за добу – 88 673 (зокрема методом ПЛР – 44 647, методом ІФА – 21 526);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 500.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 565 732 особи;
- одужало – 1 268 886 осіб;
- летальних випадків – 30 431;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 726 035.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1 050 випадків;
Вінницька область – 716 випадків;
Волинська область – 225 випадків;
Дніпропетровська область – 604 випадки;
Донецька область – 270 випадків;
Житомирська область – 186 випадків;
Закарпатська – 428 випадків;
Запорізька область – 340 випадків;
Івано-Франківська область – 351 випадок;
Київська область – 727 випадків;
Кіровоградська область – 57 випадків;
Луганська область – 147 випадків;
Львівська область – 995 випадків;
Миколаївська область – 429 випадків;
Одеська область – 1 122 випадки;
Полтавська область – 697 випадків;
Рівненська область – 376 випадків;
Сумська область – 192 випадки;
Тернопільська область – 430 випадків;
Харківська область – 843 випадки;
Херсонська область – 31 випадок;
Хмельницька область – 376 випадків;
Черкаська область – 277 випадків;
Чернівецька область – 579 випадків;
Чернігівська область – 28 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 122), м. Київ (1 050), Львівській (995), Харківській (843) та Київській (727) областях.
- Модифікований “британський штам коронавірусу в Україні відрізняється від попередника, якого торік у грудні вперше виявили у Лондоні, критичними змінами у ділянках вірусу.