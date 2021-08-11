Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 648 осіб;
- летальних випадків – 25;
- одужало – 1 160 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 53 200 (зокрема методом ПЛР – 23 633, методом ІФА – 8 963);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20 604.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 261 354 особи;
- одужало – 2 193 752 особи;
- летальних випадків – 53 149;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 582 812.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 186 випадків;
Вінницька область – 21 випадок;
Волинська область – 7 випадків;
Дніпропетровська область – 70 випадків;
Донецька область – 89 випадків;
Житомирська область – 18 випадків;
Закарпатська область – 21 випадок;
Запорізька область – 96 випадків;
Івано-Франківська область – 32 випадки;
Київська область – 36 випадків;
Кіровоградська область – 9 випадків;
Луганська область – 57 випадків;
Львівська область – 31 випадок;
Миколаївська область – 16 випадків;
Одеська область – 63 випадки;
Полтавська область – 27 випадків;
Рівненська область – 28 випадків;
Сумська область – 18 випадків;
Тернопільська область – 37 випадків;
Харківська область – 81 випадок;
Херсонська область – 66 випадків;
Хмельницька область – 49 випадків;
Черкаська область – 29 випадків;
Чернівецька область – 22 випадки;
Чернігівська область – 13 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (186), Запорізькій (96), Донецькій (89), Харківській (81) та Дніпропетровській (70) областях.
- Раніше повідомлялося, що із 1 вересня школи в Україні працюватимуть у звичному форматі: без змішаного чи дистанційного навчання.