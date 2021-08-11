В Україні за минулу добу, 10 серпня, зафіксовано 1122 нові випадки COVID-19. Захворіли 54 дитини та 31 медпрацівник.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 648 осіб;

летальних випадків – 25;

одужало – 1 160 осіб;

здійснено тестувань за добу – 53 200 (зокрема методом ПЛР – 23 633, методом ІФА – 8 963);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20 604.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 261 354 особи;

одужало – 2 193 752 особи;

летальних випадків – 53 149;

проведено ПЛР-тестувань – 11 582 812.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 186 випадків;

Вінницька область – 21 випадок;

Волинська область – 7 випадків;

Дніпропетровська область – 70 випадків;

Донецька область – 89 випадків;

Житомирська область – 18 випадків;

Закарпатська область – 21 випадок;

Запорізька область – 96 випадків;

Івано-Франківська область – 32 випадки;

Київська область – 36 випадків;

Кіровоградська область – 9 випадків;

Луганська область – 57 випадків;

Львівська область – 31 випадок;

Миколаївська область – 16 випадків;

Одеська область – 63 випадки;

Полтавська область – 27 випадків;

Рівненська область – 28 випадків;

Сумська область – 18 випадків;

Тернопільська область – 37 випадків;

Харківська область – 81 випадок;

Херсонська область – 66 випадків;

Хмельницька область – 49 випадків;

Черкаська область – 29 випадків;

Чернівецька область – 22 випадки;

Чернігівська область – 13 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (186), Запорізькій (96), Донецькій (89), Харківській (81) та Дніпропетровській (70) областях.