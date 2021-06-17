В Україні за минулу добу зафіксовано 1188 нових випадків COVID-19. Захворіли 62 дитини та 6 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 601 особа;

летальних випадків – 55;

одужало – 4 682 особи;

здійснено тестувань за добу – 55 296 (зокрема методом ПЛР – 27 036, методом ІФА – 10 538);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 722.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 227 225 осіб;

одужало – 2 145 660 осіб;

летальних випадків – 51 902;

проведено ПЛР-тестувань – 10 603 856.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (251), Харківській (96), Дніпропетровській (78), Київській (60) та Запорізькій (58) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 251 випадок;

Вінницька область – 43 випадки;

Волинська область – 36 випадків;

Дніпропетровська область – 78 випадків;

Донецька область – 51 випадок;

Житомирська область – 35 випадків;

Закарпатська область – 26 випадків;

Запорізька область – 58 випадків;

Івано-Франківська область – 14 випадків;

Київська область – 60 випадків;

Кіровоградська область – 12 випадків;

Луганська область – 21 випадок;

Львівська область – 45 випадків;

Миколаївська область – 43 випадки;

Одеська область – 21 випадок;

Полтавська область – 54 випадки;

Рівненська область – 23 випадки;

Сумська область – 46 випадків;

Тернопільська область – 13 випадків;

Харківська область – 96 випадків;

Херсонська область – 37 випадків;

Хмельницька область – 42 випадки;

Черкаська область – 41 випадок;

Чернівецька область – 23 випадки;

Чернігівська область – 19 випадків.