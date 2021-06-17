Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 601 особа;
- летальних випадків – 55;
- одужало – 4 682 особи;
- здійснено тестувань за добу – 55 296 (зокрема методом ПЛР – 27 036, методом ІФА – 10 538);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 722.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 227 225 осіб;
- одужало – 2 145 660 осіб;
- летальних випадків – 51 902;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 603 856.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (251), Харківській (96), Дніпропетровській (78), Київській (60) та Запорізькій (58) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 251 випадок;
Вінницька область – 43 випадки;
Волинська область – 36 випадків;
Дніпропетровська область – 78 випадків;
Донецька область – 51 випадок;
Житомирська область – 35 випадків;
Закарпатська область – 26 випадків;
Запорізька область – 58 випадків;
Івано-Франківська область – 14 випадків;
Київська область – 60 випадків;
Кіровоградська область – 12 випадків;
Луганська область – 21 випадок;
Львівська область – 45 випадків;
Миколаївська область – 43 випадки;
Одеська область – 21 випадок;
Полтавська область – 54 випадки;
Рівненська область – 23 випадки;
Сумська область – 46 випадків;
Тернопільська область – 13 випадків;
Харківська область – 96 випадків;
Херсонська область – 37 випадків;
Хмельницька область – 42 випадки;
Черкаська область – 41 випадок;
Чернівецька область – 23 випадки;
Чернігівська область – 19 випадків.
- Станом на 16 червня в Україні підтверджено понад тисячу нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та в 4,5 рази більше одужань за добу.