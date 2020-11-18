Про це повідомляє МОЗ Україні.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 668 осіб;
  • летальних випадків – 256;
  • одужало – 8 096 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 73 064 (зокрема методом ПЛР – 42 379, методом ІФА – 30 685).

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 570 153 особи;
  • одужало – 259 079 осіб;
  • летальних випадків – 10 112;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 022 283.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 53 855 випадків;
  • Вінницька область – 14 306 випадків;
  • Волинська область – 19 648 випадків;
  • Дніпропетровська область – 23 900 випадків;
  • Донецька область – 18 257 випадків;
  • Житомирська область – 23 988 випадків;
  • Закарпатська область – 20 146 випадків;
  • Запорізька область – 20 733 випадки;
  • Івано-Франківська область – 29 542 випадки;
  • Київська область – 26 561 випадок;
  • Кіровоградська область – 3 818 випадків;
  • Луганська область – 5 286 випадків;
  • Львівська область – 38 577 випадків;
  • Миколаївська область – 13 394 випадки;
  • Одеська область – 34 806 випадків;
  • Полтавська область – 16 418 випадків;
  • Рівненська область – 25 904 випадки;
  • Сумська область – 19 514 випадків;
  • Тернопільська область – 24 242 випадки;
  • Харківська область – 49 067 випадків;
  • Херсонська область – 7 624 випадки;
  • Хмельницька область – 23 952 випадки;
  • Черкаська область – 15 033 випадки;
  • Чернівецька область – 29 126 випадків;
  • Чернігівська область – 12 456 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 213), Дніпропетровській (1 023), Черкаській (800), Київській (774) та Запорізькій (708) областях.